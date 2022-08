“Solo están abiertos los bares del piso 3 al 5″: Theatron se pronuncia tras no permitir ingreso de joven en silla de ruedas

En las últimas horas, se volvió viral el caso de un joven en situación de discapacidad a quien le negaron la entrada a la discoteca Theatron, en la localidad de Chapinero. La denuncia fue hecha por la hermana del joven a través de redes sociales.

Según la mujer, en conjunto con sus amigos querían disfrutar de un buen momento en Theatron, con el propósito de celebrar los 18 años de su hermano, quien se encuentra en silla de ruedas, pero justamente esto último es lo que ella denuncia como el motivo por el cual finalmente no los dejaron entrar al recinto.

Tras la denuncia, desde Theatron se pronunciaron asegurando que al joven en situación de discapacidad no le permitieron el ingreso a las instalaciones el jueves debido a restricciones que había ese día.

“El personal de seguridad les explicó que para ingresar al lugar en silla de ruedas el día jueves, como solo están abiertos los bares del piso 3 al 5, se requería de que ellos tuvieran por lo menos dos personas para movilizarlo por las instalaciones por temas de seguridad de la persona que viene en silla de ruedas y las personas del lugar”, le dijo Edison Ramírez González, gerente de Theatron, al portal KienyKe.

Por tanto, Ramírez le indicó a ese portal que la decisión de Theatron estuvo ligada a temas de seguridad para personas en situación de discapacidad y, que además, se le había sugerido acudir al lugar los viernes o sábados, teniendo en cuenta que esos días habilitan los bares de la planta uno y por ende no sería necesaria la ayuda de un asistente.

Según indicó Ramírez, la joven dijo estar esperando a algunos amigos para ayudar a su hermano, pero eso nunca pasó. Además, el gerente le habría dicho a la mujer que volvieran el viernes o sábado, cuando habilitaran los otros bares del primer piso.

“Qué tal yo los hubiera dejado entrar, esa persona se caiga por unas escaleras. ¿Cuál sería el escándalo hoy? ¿Que Theatron deja entrar gente por cuestiones de dinero y no cuida la seguridad de sus clientes?”, agregó el gerente de Theatron a KienyKe.

La denuncia

“Estoy sumamente estresada, sumamente enojada. Veníamos a celebrar sus 18 años y no lo quieren dejar pasar. Que no está apto, entonces que vengan otro día, ¿pero por qué debemos venir otro día si vinimos ya, hoy? Uno pierde su dinero, su tiempo, simplemente porque a ellos no les da la gana de dejarlo ingresar”, manifestó la hermana del joven a través de un video.

Además, aseguró que ella había entrado a diferentes establecimientos con su hermano y jamás les había pasado algo parecido.

“Yo puedo cargar a mi hermano. Sí, mi hermano está en silla de ruedas. ¿Y qué? Vengo con amigos que me ayudan a cargar a mi hermano. Yo siempre lo cargo igual. ¿Entonces por qué le tienen que negar el acceso? ¿Hasta cuándo este tipo de negligencias con personas con discapacidad? Porque tiene silla de ruedas, ¿ya no tiene el derecho?”, expresó disgustada.

“Ya dejen de negarle todo, por favor”, fue el mensaje que publicó con el video la joven, que con lágrimas relató en TikTok los hechos.

Incluso, un rato antes había publicado otro contenido en la misma red en el que relataba que a su hermano, por ser venezolano, aunque en situación migrante legal, le han negado la tarjeta personalizada para personas con discapacidad del sistema TransMilenio, que continuamente le piden al usar el sistema.