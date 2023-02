Suspenden directriz que impedía a una persona tener al mismo tiempo dos contratos de prestación de servicios con el Estado

Mientras estudia una demanda a profundidad, el Consejo de Estado suspendió temporalmente un apartado de la Directiva Presidencial 08 de 2022, con la que se habían realizado modificaciones en los contratos de prestación de servicios con el Estado.

El apartado en cuestión establecía que las entidades públicas no podrían justificar la celebración de estos contratos ante la falta de persona de planta con quienes ya tenía otros contratos de servicio con otras entidades.

“Las entidades públicas no podrán justificar la celebración de contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión por insuficiencia de personal de planta para evacuar el respectivo trabajo, si tales contratos serán suscritos con personas naturales que ya tienen otros contratos de prestación de servicios con otras entidades públicas, lo cual verificarán previamente en la plataforma del Secop. Tampoco si en sus plantas de personal hay cargos en vacancia definitiva por más de 6 meses”, decía el apartado de la Directiva Presidencial.

Consejo de Estado suspendió temporalmente un apartado de la Directiva Presidencial 08 de 2022, con la que se habían realizado modificaciones en los contratos de prestación de servicios con el Estado. (referencia) - Foto: Getty Images/EyeEm

El Consejo de Estado, en un auto de 11 páginas, respaldó la demanda de Joel David Gaona Lozano y Sebastián Rojas Sánchez de suspender la directriz, argumentando que la Presidencia había excedido su competencia al regular el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado.

“Con base en lo anterior, de manera preliminar, el Despacho encuentra que en el aparte demandado del inciso 4 de numeral 1.1 de la Directiva Presidencial 08 de 2022, el presidente de la República creó una incompatibilidad consistente en que una persona natural no pueda celebrar y ejecutar dos o más contratos de prestación de servicios de manera simultánea o concomitante, cuando al menos uno de ellos sea de apoyo a la gestión y esté justificado en la insuficiencia del personal de planta de una entidad del orden nacional para desarrollar una determinada labor”, determinó el alto tribunal

El magistrado José Roberto Sáchica, quien está a cargo del caso en la Sección Tercera, señaló que la resolución en cuestión no fue expedida para regular ley alguna en específico. A pesar de esto, dijo el togado, se intentó regular un aspecto que ya es legal, que se refiere a “los supuestos que habilitan la celebración de contratos de prestación de servicios con personas naturales”.

Señaló que, al hacerlo, se estableció “un condicionamiento” que no fue previsto por el legislador, lo que significa que “se excedió de las facultades”, ya que “se agregaron disposiciones que no están incluidas en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública”. Además, “se creó una incompatibilidad” en la que las personas naturales no pueden celebrar este tipo de contratos, lo cual no fue establecido por el legislador.

El Consejo de Estado respaldó la demanda de Joel David Gaona y Sebastián Rojas de suspender la directriz, argumentando que la Presidencia había excedido su competencia. (referencia)

Eliminación de contratos de prestación de servicios

A pesar de que el presidente Gustavo Petro aseguró que una de las prioridades de su Gobierno para este año estaría la eliminación de los contratos por prestación de servicios en el Estado para los primeros meses de 2023, desde su propia administración le notificaron que este proceso va a demorarse.

Uno de los caminos que había explorado el mandatario era la Directiva Presidencial 08 de 2022, que envió el Departamento de la Función Pública, en la que ordenaba a las entidades del Estado adelantar las gestiones pertinentes para formalizar a los trabajadores por prestación de servicios en los primeros cuatro meses de este año. Sin embargo, eso no será posible en 2023.

Así lo dejó en claro la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, el pasado 3 de enero, quien envió una carta a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, en la que explicaba que la formalización de todos los trabajadores del Estado en los primeros cuatro meses de este año no se podría ejecutar en el tiempo que se estipuló inicialmente; incluso, aseguró que no existe viabilidad presupuestal.

El magistrado José Roberto Sáchica, quien está a cargo del caso en la Sección Tercera, señaló que la resolución en cuestión no fue expedida para regular ley alguna en específico. (referencia) - Foto: Getty Images/iStockphoto

En la misiva enviada por la cartera del Trabajo, se advirtió que, teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda ya asignó un presupuesto para este año, las metas impuestas por el Gobierno referente a la modificación de este tipo de contratos son “imposible de ejecutar”.

“Sin las apropiaciones presupuestales correspondientes, por cuanto el trámite de asignación de recursos de inversión y funcionamiento en el marco de los proyectos de inversión de las entidades públicas ya se surtió y se cerró ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no solo dificulta la gestión administrativa (…) sino que también imponen una carga imposible de ejecutar”, indicaba la carta.

Adicionalmente, la ministra Ramírez se mostró extrañada por el hecho de que desde del Departamento de la Función Pública se haya emitido una circular con lineamientos para la formalización de los trabajadores del Estado sin haber tenido en cuenta la opinión de su cartera.

“Desde esta cartera ministerial observamos con extrañeza que el DAFP haya emitido la Circular Conjunta N.° 100-005, no solo sin atender nuestras recomendaciones y los principios legales, sino también permitiendo algunas de sus funciones generales”.

Sin embargo, todo parece indicar que el proceso será mucho más largo tras la determinación del Consejo de Estado.