Suscribirse

NACIÓN

Tembló en Colombia: esto reportan desde el SGC

El movimiento sísmico se registró a las 3:43 p. m.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
15 de diciembre de 2025, 9:24 p. m.
Epicentro del temblor hoy lunes, 15 de diciembre.
Epicentro del temblor hoy lunes, 15 de diciembre. | Foto: SGC

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó que en horas de la tarde de este lunes, 15 de diciembre, tembló en Colombia.

De acuerdo con el SGG, el epicentro del temblor fue en el municipio de Sahagún, Córdoba, y su magnitud fue de 3.5, con una profundidad superficial.

Además se informó que el temblor se registró a las 3:43 p. m.

Recomendaciones del Servicio Geológico ante un sismo

Durante un sismo, el Servicio Geológico aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato: si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.

Contexto: Volcán Puracé en alerta, estas son las consecuencias de respirar la ceniza volcánica

La entidad también enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar posibles peligros. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.

Recomendaciones específicas según el lugar en el que se encuentre:

  • En su vivienda: si tiene la posibilidad, abra la puerta principal y las de las habitaciones, porque podrían trabarse y dejarlo encerrado a usted y a su familia.
  • En la calle: observe a su alrededor y busque un lugar seguro, lejos de postes, cables eléctricos y fachadas de edificios, que podrían desprender fragmentos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución hacia el centro de la calle, pero tenga cuidado con el tránsito, ya que los conductores podrían no haber percibido el temblor.
  • Si conduce un vehículo: reduzca la velocidad y, si es posible, deténgase en un lugar seguro, alejado de postes, cables o vallas publicitarias.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tembló en Colombia: esto reportan desde el SGC

2. Atlético Nacional busca técnico y le aparece competencia a Reinaldo Rueda: dan candidato que interesa

3. “Abuelito, estoy bien”: dieron por muerta a una estudiante en la tragedia de Antioquia y su abuelo vivió 20 minutos de angustia

4. ¿Qué novedades del USCIS harán más fáciles los trámites migratorios en Estados Unidos?

5. Flightradar24 comparte una foto de Vladimir Padrino y lanza un irónico mensaje a Venezuela en medio de las tensiones con EE. UU.

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Temblor Temblor en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.