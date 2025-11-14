Suscribirse

Nación

Tembló en Colombia hoy viernes, 14 de noviembre: esto reporta el Servicio Geológico Colombiano

Por el momento, no hay reporte de daños materiales tras este sismo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
14 de noviembre de 2025, 3:19 p. m.
Temblor en Colombia hoy viernes, 14 de noviembre.
Temblor en Colombia hoy viernes, 14 de noviembre | Foto: Cuenta en X: @sgcol

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó esta mañana de viernes, 14 de noviembre, un temblor en el departamento de Santander.

De acuerdo con el SGC, se presentó un sismo de magnitud 3.9 con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander, siendo las 5:30 a. m. de este viernes, 14 de noviembre.

Contexto: Armero: la estremecedora portada de SEMANA de hace 40 años cuando sucedió la tragedia

En cuanto a la profundidad de este temblor, se informó que fue de 146 kilómetros.

Por el momento, organismos de socorro locales no han reportado daños materiales o situaciones qué lamentar.

Recomendaciones del Servicio Geológico ante un sismo

Durante un sismo, el Servicio Geológico aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato: si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.

Contexto: La noche de la tragedia de Armero

La entidad también enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar posibles peligros. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.

Recomendaciones específicas según el lugar en el que se encuentre:

  • En su vivienda: si tiene la posibilidad, abra la puerta principal y las de las habitaciones, porque podrían trabarse y dejarlo encerrado a usted y a su familia.
  • En la calle: observe a su alrededor y busque un lugar seguro, lejos de postes, cables eléctricos y fachadas de edificios, que podrían desprender fragmentos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución hacia el centro de la calle, pero tenga cuidado con el tránsito, ya que los conductores podrían no haber percibido el temblor.
  • Si conduce un vehículo: reduzca la velocidad y, si es posible, deténgase en un lugar seguro, alejado de postes, cables o vallas publicitarias.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Nos salvamos por minutos”, la historia del reportero que contó cómo el Nevado del Ruiz rugió y sepultó a Armero

2. El artículo que predijo la tragedia de Armero: Max Henríquez, el meteorólogo que fue ignorado ante su aviso

3. “Sobrevivió a la avalancha, pero no a la infección que la mató”, el relato de una familia marcada por Armero

4. Contraloría hace sorpréndete hallazgo que pone en evidencia al Gobierno Petro antes de la Ley de Garantías: “Primera alerta”

5. Dibujó una avalancha y un mes después se hizo realidad. El geólogo que habla con el Nevado del Ruiz: “Un paciente en cuidados intensivos”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Temblor en ColombiaSismo en ColombiaSantanderServicio Geológico Colombiano

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.