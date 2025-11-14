Nación
Tembló en Colombia hoy viernes, 14 de noviembre: esto reporta el Servicio Geológico Colombiano
Por el momento, no hay reporte de daños materiales tras este sismo.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó esta mañana de viernes, 14 de noviembre, un temblor en el departamento de Santander.
De acuerdo con el SGC, se presentó un sismo de magnitud 3.9 con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander, siendo las 5:30 a. m. de este viernes, 14 de noviembre.
En cuanto a la profundidad de este temblor, se informó que fue de 146 kilómetros.
Por el momento, organismos de socorro locales no han reportado daños materiales o situaciones qué lamentar.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-11-14, 05:30 hora local Magnitud 3.9, Profundidad 146 km, Los Santos - Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo #Temblor pic.twitter.com/GRDn1uestB— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) November 14, 2025
Recomendaciones del Servicio Geológico ante un sismo
Durante un sismo, el Servicio Geológico aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato: si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.
La entidad también enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar posibles peligros. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.
Recomendaciones específicas según el lugar en el que se encuentre:
- En su vivienda: si tiene la posibilidad, abra la puerta principal y las de las habitaciones, porque podrían trabarse y dejarlo encerrado a usted y a su familia.
- En la calle: observe a su alrededor y busque un lugar seguro, lejos de postes, cables eléctricos y fachadas de edificios, que podrían desprender fragmentos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución hacia el centro de la calle, pero tenga cuidado con el tránsito, ya que los conductores podrían no haber percibido el temblor.
- Si conduce un vehículo: reduzca la velocidad y, si es posible, deténgase en un lugar seguro, alejado de postes, cables o vallas publicitarias.