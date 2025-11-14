El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó esta mañana de viernes, 14 de noviembre, un temblor en el departamento de Santander.

De acuerdo con el SGC, se presentó un sismo de magnitud 3.9 con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander, siendo las 5:30 a. m. de este viernes, 14 de noviembre.

En cuanto a la profundidad de este temblor, se informó que fue de 146 kilómetros.

Por el momento, organismos de socorro locales no han reportado daños materiales o situaciones qué lamentar.

Recomendaciones del Servicio Geológico ante un sismo

Durante un sismo, el Servicio Geológico aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato: si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.

La entidad también enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar posibles peligros. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.

Recomendaciones específicas según el lugar en el que se encuentre: