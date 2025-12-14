Suscribirse

Nación

Temblor en Colombia este domingo, 14 de diciembre: este fue el epicentro

Hasta el momento, no hay reportes oficiales de daños estructurales.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

14 de diciembre de 2025, 5:36 p. m.
Temblor
Nuevo temblor en Colombia, esta vez en el Valle del Cauca. | Foto: 123RF

En la mañana de este domingo 14 de diciembre el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo temblor con epicentro en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander. El boletín oficial indica que el temblor se produjo a las 11:23 a.m., tuvo magnitud 3.3 y una profundidad de 144 kilómetros.

Contexto: Impresionante incendio en barrio de Bucaramanga dejó más de 40 viviendas afectadas

El registro técnico del SGC ubica coordenadas aproximadas del epicentro en 6,82° de latitud y -73,15° de longitud; los municipios más cercanos registrados en el boletín son Los Santos (a unos 9km), Jordán (11km) y Villanueva (17 km).

Hasta el momento, no hay reportes oficiales de daños estructurales ni de personas heridas asociados a este movimiento sísmico. Este temblor registrado el 14 de diciembre se produjo de manera aislada, según el boletín del SGC.

Un temblor de magnitud 3.3 suele ser de baja intensidad; puede sentirse como un ligero movimiento o vibración en viviendas y edificios, pero rara vez causa daños materiales.

Contexto: ¿Por qué tiembla tanto en el municipio de Los Santos? Epicentro del fuerte temblor de 5,8 que sacudió al país en la madrugada

La profundidad indicada —144 kilómetros— sugiere que el foco del evento ocurrió en la corteza profunda o en la parte superior del manto terrestre. Los sismos profundos suelen sentirse de forma más suave en la superficie, aunque se propagan a largas distancias.

Al haberse presentado en temblor tan cerca de Los Santos Santander, es normal haber percibido el movimiento con mayor fuerza en Jordán, Villanueva, o en localidades cercanas a Bucaramanga y el área metropolitana que en otras regiones del país.

Colombia está en una zona geológica activa por la interacción de varias placas tectónicas (suramericana, de Nazca y el Caribe), por lo que la cordillera oriental y sectores cercanos como Santander registran con frecuencia movimientos sísmicos de diversa magnitud.

Contexto: Elecciones atípicas en Bucaramanga: se abren las urnas para elegir al nuevo alcalde

Por esta razón, es fundamental conocer las medidas básicas para actuar correctamente durante un sismo. El SGC recomienda mantener la calma, ya que reaccionar con tranquilidad permite tomar decisiones más seguras y efectivas.

Si se encuentra dentro de una vivienda o edificio con estructura resistente, lo más seguro es ubicarse junto a columnas, debajo de muebles fuertes o en lugares identificados como zonas de protección. Es importante mantenerse alejado de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esta es la identidad de los 19 lesionados en el trágico accidente de bus en Antioquia: ya van 16 fallecidos

2. Confirman el tercer fichaje de Millonarios: “pagó la cláusula” por dos mil millones de pesos

3. Comandante de las Fuerzas Militares le envió mensaje a los soldados para proteger a la ciudadanía de las amenazas del ELN

4. Temblor en Colombia este domingo, 14 de diciembre: este fue el epicentro

5. Tragedia en Norte de Santander: ELN ataca estación de Policía y conductor de una ambulancia es víctima fatal

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Temblor Servicio Geológico ColombianoLos Santos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.