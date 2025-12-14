Temblor en Colombia este domingo, 14 de diciembre: este fue el epicentro

En la mañana de este domingo 14 de diciembre el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo temblor con epicentro en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander. El boletín oficial indica que el temblor se produjo a las 11:23 a.m., tuvo magnitud 3.3 y una profundidad de 144 kilómetros.

El registro técnico del SGC ubica coordenadas aproximadas del epicentro en 6,82° de latitud y -73,15° de longitud; los municipios más cercanos registrados en el boletín son Los Santos (a unos 9km), Jordán (11km) y Villanueva (17 km).

Hasta el momento, no hay reportes oficiales de daños estructurales ni de personas heridas asociados a este movimiento sísmico. Este temblor registrado el 14 de diciembre se produjo de manera aislada, según el boletín del SGC.

Un temblor de magnitud 3.3 suele ser de baja intensidad; puede sentirse como un ligero movimiento o vibración en viviendas y edificios, pero rara vez causa daños materiales.

La profundidad indicada —144 kilómetros— sugiere que el foco del evento ocurrió en la corteza profunda o en la parte superior del manto terrestre. Los sismos profundos suelen sentirse de forma más suave en la superficie, aunque se propagan a largas distancias.

Al haberse presentado en temblor tan cerca de Los Santos Santander, es normal haber percibido el movimiento con mayor fuerza en Jordán, Villanueva, o en localidades cercanas a Bucaramanga y el área metropolitana que en otras regiones del país.

Colombia está en una zona geológica activa por la interacción de varias placas tectónicas (suramericana, de Nazca y el Caribe), por lo que la cordillera oriental y sectores cercanos como Santander registran con frecuencia movimientos sísmicos de diversa magnitud.

Por esta razón, es fundamental conocer las medidas básicas para actuar correctamente durante un sismo. El SGC recomienda mantener la calma, ya que reaccionar con tranquilidad permite tomar decisiones más seguras y efectivas.