Temblor en Colombia: fuerte sismo sacudió al país este sábado 20 de septiembre

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), encargado de monitorear la actividad sísmica en el país, reportó un nuevo temblor en el marco de la celebración del Día de Amor y Amistad.

El movimiento telúrico se registró sobre las 2:31 de la tarde de este sábado 20 de septiembre. El epicentro se presentó en el municipio de La Gloria, localizado a 26 kilómetros de Pelaya, en el departamento del Cesar.

El fuerte sismo tuvo una magnitud de 3.9, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. Además de una latitud 8.79 y una longitud de -73.45.

El temblor se sintió con gran fuerza en varias regiones del Cesar, así como en algunos municipios del departamento de Norte de Santander, según el reporte en redes sociales.

“En El Banco Magdalena, también se sintió muy fuerte y con ruido”, “se sintió en Ocaña, Norte de Santander”, “sí señor. Yo estoy en Ayacucho y se sintió muy fuerte”, “si se sintió fuerte”, fueron algunos de los comentarios a la publicación del SGC en su cuenta personal de X.

Por el momento, los organismos de emergencia como la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres, no ha reportado daños en infraestructuras así como tampoco personas heridas.

Sin embargo, el Servicio Geológico Colombiano recomendó a la ciudadanía en general a tener a la mano algún kit de emergencia en llegado caso de ser necesario una evacuación.

“Cuando la Tierra se mueve, nuestro trabajo garantiza información oportuna para orientar la toma de decisiones y proteger a las personas frente a emergencias derivadas de amenazas de origen geológico”, detalló el SGC.