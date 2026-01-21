Nación

Temblor en Colombia sacude el país este miércoles 21 de enero: epicentro y magnitud

Las autoridades monitorean la actividad sísmica.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

21 de enero de 2026, 10:49 p. m.
Nuevo temblor en esta región del país. Foto: Adobe Stock

La tierra no deja de moverse. El Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad que se encarga de monitorear la actividad sísmica del país, reportó un nuevo temblor en el territorio nacional.

Este miércoles, 21 de enero de 2026, se registró un movimiento telúrico sobre las 12:39 p. m., el cual tuvo una magnitud de 2.6, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros.

¿Por qué tiembla tanto en el municipio de Los Santos, Santander?

Este reciente sismo estuvo localizado a 14 kilómetros del municipio de Achí del departamento de Bolívar. Además, tuvo una latitud de 8,69 y una longitud de -74,55.

Por fortuna, este reciente temblor no escaló a mayor alerta dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad que se encarga de rastrear la situación ante posibles daños infraestructurales.

Tampoco se presentaron víctimas ni heridos que lamentar en el municipio y se reportaron pocos registros de personas que lo sintieron debido a su magnitud y profundidad.

Sin embargo, las autoridades realizan un constante monitoreo de la actividad sísmica en el país, donde en los últimos días se han registrado varios movimientos telúricos en diferentes partes.

El sismo de este 21 de enero se suma a otros movimientos telúricos que ha reportado el Servicio Geológico Colombiano en su página web.

“Cuando la Tierra se mueve, nuestro trabajo garantiza información oportuna para orientar la toma de decisiones y proteger a las personas frente a emergencias derivadas de amenazas de origen geológico”, detalló el SGC en redes sociales.

