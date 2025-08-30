Suscribirse

Temblor en Colombia: sismo sacudió el país en la tarde de este sábado 30 de agosto; este fue el epicentro

El movimiento telúrico ocurrió a las 4:50 p.m.

Redacción Nación
30 de agosto de 2025, 10:23 p. m.
La actividad telúrica de hoy ha puesto de relieve la necesidad de la vigilancia constante y la capacidad de respuesta rápida ante situaciones de emergencia.
El movimiento telúrico ocurrió a las 4:50 p.m. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo temblor en el país en la tarde de este sábado, 30 de agosto.

De acuerdo con la entidad, el movimiento telúrico se registró a las 4:50 de la tarde y tuvo una magnitud de 4,0.

El epicentro de este temblor ocurrió en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, en el oriente del país.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-08-30, 16:50 hora local Magnitud 4.0, Profundidad 148 km, Los Santos - Santander, Colombia”, señaló el Servicio Geológico en su cuenta en X.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales desde de los organismos de socorro, tanto a nivel local como departamental.

Es fundamental tener presente que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) es la entidad encargada de vigilar la actividad sísmica en el país. Debido a su ubicación geográfica, Colombia está en una zona de alta sismicidad, por lo que los temblores son fenómenos relativamente frecuentes.

Contexto: Nuevo temblor en Colombia: epicentro y magnitud del sismo de este viernes, 29 de agosto

Cómo actuar durante un sismo?

El SGC recomienda conservar la calma ante cualquier movimiento telúrico, ya que una actitud tranquila facilita una reacción más segura y eficaz. Si se encuentra dentro de una edificación con condiciones estructurales adecuadas, busque protección cerca de columnas, bajo escritorios resistentes o en zonas previamente designadas como seguras. Evite situarse cerca de ventanas u objetos que puedan caer.

temblor
temblor | Foto: Montaje con SGC / Getty
Contexto: Esto es lo pasa en la superficie, o bajo tierra, después de un temblor, según el Servicio Geológico Colombiano

La entidad también insiste en la importancia de evacuar con prontitud y precaución, evaluando el entorno para identificar posibles amenazas. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite ubicarse en marcos de puertas, ya que estos pueden colapsar al disipar la energía del sismo.

Recomendaciones adicionales:

  • Dentro del hogar: si es posible y seguro hacerlo, abra la puerta principal y las de las habitaciones, ya que podrían trabarse con el movimiento y dificultar la salida.
  • En la calle: mantenga la calma, observe a su alrededor y busque un espacio abierto y seguro. Aléjese de postes eléctricos, cables y fachadas de edificios, pues pueden desprenderse elementos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución al centro de la vía, prestando atención a los vehículos, cuyos conductores podrían no haber percibido el sismo.
  • Si va conduciendo: reduzca la velocidad de forma gradual y, si las condiciones lo permiten, detenga el vehículo en un lugar seguro, lejos de estructuras elevadas como postes, cables o vallas publicitarias.

