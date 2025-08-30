Suscribirse

Nación

Temblor en Colombia: sismo sacudió a un departamento este sábado 30 de agosto

El Servicio Geológico Colombiano se encuentra monitoreando la actividad sísmica del país.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

30 de agosto de 2025, 3:44 p. m.
temblor
Hubo dos temblores en las últimas horas. | Foto: Montaje con SGC / Getty

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad encargada de monitorear la actividad sísmica del país, reportó dos nuevos temblores este sábado 30 de agosto.

De acuerdo con el SGC, ambos sismos se registraron en el departamento de Santander, pero en horas diferentes, por lo que pudo haberse percibido en diferentes regiones de Colombia.

Contexto: Esto es lo pasa en la superficie, o bajo tierra, después de un temblor, según el Servicio Geológico Colombiano

Así las cosas, el primer movimiento telúrico se registró sobre las 2:48 de la madrugada en el municipio de Los Santos, el cual ha sido catalogado como nido sísmico.

Según el reporte, este temblor tuvo una magnitud de 3.4, con una profundidad de 146 kilómetros, por lo que algunas personas de la región alcanzaron a sentirlo.

Por otro lado, sobre las 8:03 de la mañana, la tierra volvió a temblar en Santander, pero esta vez a nueve kilómetros del municipio de Zapatoca.

De acuerdo con el informe del SGC, este segundo sismo del día tuvo una magnitud de 3.3, con una profundidad de 145 kilómetros. Además, una latitud de 6.83 y una longitud de -73.19.

Ante estos temblores, el Servicio Geológico Colombiano dio a conocer que se encuentra monitoreando la actividad sísmica del país, por lo que no descarta más sismos en las próximas horas.

Cuando la Tierra se mueve, nuestro trabajo garantiza información oportuna para orientar la toma de decisiones y proteger a las personas frente a emergencias derivadas de amenazas de origen geológico”, detalló la entidad.

Por el momento, no se han reportado afectaciones a infraestructuras ni personas heridas por estos movimientos telúricos. Sin embargo, el SGC recomienda a la ciudadanía estar alerta ante cualquier emergencia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Temblor en Colombia: sismo sacudió a un departamento este sábado 30 de agosto

2. Los hutíes de Yemen confirman la muerte de su primer ministro ‘de facto’ en el ataque israelí del pasado jueves

3. Prensa alemana confirma nuevo fichaje del Bayern Múnich de Luis Díaz: ¿le quitará el puesto al guajiro?

4. Caso Valeria afanador será investigado como un homicidio, advierten fuentes de la Fiscalía

5. Estos son los compromisos de Olmedo López con la justicia por el escándalo de la UNGRD

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Temblor hoyTemblor en ColombiaSismo en Colombia hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.