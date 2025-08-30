El Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad encargada de monitorear la actividad sísmica del país, reportó dos nuevos temblores este sábado 30 de agosto.

De acuerdo con el SGC, ambos sismos se registraron en el departamento de Santander, pero en horas diferentes, por lo que pudo haberse percibido en diferentes regiones de Colombia.

Así las cosas, el primer movimiento telúrico se registró sobre las 2:48 de la madrugada en el municipio de Los Santos, el cual ha sido catalogado como nido sísmico.

Según el reporte, este temblor tuvo una magnitud de 3.4, con una profundidad de 146 kilómetros, por lo que algunas personas de la región alcanzaron a sentirlo.

Por otro lado, sobre las 8:03 de la mañana, la tierra volvió a temblar en Santander, pero esta vez a nueve kilómetros del municipio de Zapatoca.

De acuerdo con el informe del SGC, este segundo sismo del día tuvo una magnitud de 3.3, con una profundidad de 145 kilómetros. Además, una latitud de 6.83 y una longitud de -73.19.

Ante estos temblores, el Servicio Geológico Colombiano dio a conocer que se encuentra monitoreando la actividad sísmica del país, por lo que no descarta más sismos en las próximas horas.

“Cuando la Tierra se mueve, nuestro trabajo garantiza información oportuna para orientar la toma de decisiones y proteger a las personas frente a emergencias derivadas de amenazas de origen geológico”, detalló la entidad.