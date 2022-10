“Temo por mi vida”: Habla Tatiana Oliveros, exfiscal de derechos humanos condenada a 21 años de cárcel por nexos con paramilitares

SEMANA: Quedó en libertad pero aún no es declarada inocente, eso es bueno aclararlo...

TATIANA OLIVEROS: Sí, estoy condenada, cumplí con un término que dice la ley –tres quintas partes–, pero siempre dije que era inocente y eso es lo que voy a empezar a demostrar.

Vea la entrevista completa:

SEMANA: Pero ya la condenaron...T.O.: Hay unos términos legales que todavía puedo tener. Desde el primer momento puse mi proceso en conocimiento de la Comisión Interamericana de Justicia.

SEMANA: ¿Insiste en que la Fiscalía obró mal en su proceso?

T.O.: Aquí hubo manipulación de testigos y en su momento van a saber porque todo eso es con pruebas.

SEMANA: ¿Cómo cuáles?

T.O.: Querían sacarme de la Fiscalía, tenía procesos que no querían que manejara. Días antes de mi captura presenté un derecho de petición para que la Fiscalía me escuchara y lo que hizo fue ordenar mi captura.

SEMANA: A usted la condenaron, entre otras cosas, porque dicen que pagaba testigos. ¿Quién garantiza que no se repetiría la historia?

T.O.: Nunca manipulé una prueba y tengo cómo demostrar que a las personas que estaban vinculadas se les tenía que investigar. Mostré las pruebas a la Fiscalía, a la Corte, pero no las valoraron. No sé qué hay detrás de todo esto.

SEMANA: ¿Persecución? T.O.: No sé qué había detrás para sacar a la fiscal del medio.

SEMANA: ¿Qué más pasó en la cárcel?

T.O.: Fueron tantas cosas. Lloré, me caí, me raspé, pero me levanté. No es fácil, pero sobreviví y aquí estoy.

SEMANA: ¿Qué compañeras de patio tuvo?

T.O.: Varias, dentro de esas a Aída Merlano.

SEMANA: ¿Por ser personalidades públicas tenían privilegios dentro de la cárcel?

T.O.: No eran privilegios, en mi celda dormía con cuatro personas en un espacio pequeño. Que nos dejen un patio especial es diferente porque, por lo menos en mi caso, cuando llegué había unas guerrilleras que habían sido condenadas por mí, es más de seguridad que de privilegios.

Exfiscal Tatiana Oliveros Gutiérrez - Foto: Guillermo Torres /Semana

SEMANA: ¿Cómo decir que no tenían privilegios si hasta vimos fotos suyas con Aída Merlano en una fiesta?

T.O.: Festejamos los cumpleaños, pero no eran fiestas con trago. El tema del teléfono, para nadie es un secreto que en las cárceles hay teléfonos.

SEMANA: Pero eso es irregular…

T.O.: Yo nunca tuve y pueden verificar en el Inpec. A Aída siempre le cogieron teléfono. Yo ni sabía manejar los teléfonos porque cuando yo entré se manejaba era BlackBerry, ahora es WhatsApp.

SEMANA: ¿Allá hay mucha corrupción?

T.O.: Bastante.

SEMANA: ¿Cómo qué?

T.O.: Pagaron para que a mí me sacaran del patio. Esa denuncia está siendo investigada por la Fiscalía y muchas cosas que más adelante puedo manifestar.

SEMANA: ¿Por qué no ahora?

T.O.: Se daña la investigación y por temas de seguridad.

SEMANA: ¿Teme por su vida?

T.O.: Sí, temo por mi vida y la de mi familia por todo lo que empezaré a hablar.

Exfiscal Tatiana Oliveros Gutiérrez - Foto: Guillermo Torres /Semana

SEMANA: ¿Qué piensa de Yidis Medina?

T.O.: Fue la persona que me recibió en el Buen Pastor, es una persona amable.

SEMANA: ¿Eduardo Montealegre?

T.O.: Sin palabras.

SEMANA: ¿Jorge Perdomo?

T.O.: También sin palabras.

SEMANA: ¿Fiscalía General de la Nación?

T.O.: Una institución que quiero porque me enseñó mucho. No tengo resentimiento.

SEMANA: ¿Blanca Jazmín Becerra?

T.O.: Una compañera en el Buen Pastor

SEMANA: ¿Aída Merlano?

T.O.: Una persona muy querida, la admiro.

Exfiscal Tatiana Oliveros Gutiérrez asegura que su hijo fue víctima de las diferencias que tenía con sus compañeras de cárcel. - Foto: Guillermo Torres /Semana

SEMANA: Dicen que usted y su hijo son cómplices de su fuga, que su hijo llevó el lazo. ¿Es cierto?

T.O.: Jurídicamente se dieron cuenta que todo es una mentira.

SEMANA: ¿Vio el video de la fuga?

T.O.: Claro.

SEMANA: Ese video generó muchas reacciones. ¿Qué pensó?

T.O.: Admiración y angustia. La verdad nunca me imaginé eso, jamás

.SEMANA: ¿Admiración?

T.O.: Más que eso para mí fue algo imposible.

SEMANA: ¿Cómo se enteró de que su hijo estaba involucrado en la investigación?

T.O.: Cuándo vi que mi hijo se estaba presentando ante la Fiscalía para decir que él no escondía nada. Como mamá sentí morirme.

SEMANA: ¿Cuántos años tenía su hijo cuando usted fue condenada?

T.O.: Tenía 16 años, estaba en su adolescencia y le tocó ir a visitar a su mamá a una cárcel. En esa época los hijos salen a rumbear, pero él no, se dedicaba a preparar la comida para toda la semana de su mamá en la cárcel.

SEMANA: Fue una década encerrada, con pandemia de por medio. ¿Cuando salió quién ya no estaba?

T.O.: Mi abuelo se murió, dos tíos y mi padrastro. A mi mamá en todo este tiempo le dio cáncer, pero está acompañándome.

SEMANA: ¿Qué viene ahora para Tatiana Oliveros?

T.O.: Estoy mirando qué voy a empezar a hacer, en qué voy a trabajar, en dónde voy a vivir. Empiezo de cero.