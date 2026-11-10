Tercer canal denuncia amenazas: “Les toca callarse o nos los vamos a llevar a todos”

El Tercer Canal hizo pública una grave amenaza contra sus instalaciones. “Al mediodía del lunes 9 de noviembre de 2026, nuestro medio recibió una llamada intimidatoria en la que se afirmó textualmente: “Les toca callarse a los del Tercer Canal, o nos los vamos a llevar a todos”. Esta amenaza se produce en un contexto de actos intimidatorios contra diversos medios de comunicación y evidencia el riesgo al que están expuestos los periodistas en el país", dice el trino publicado desde la cuenta del canal.

“Frente a estos hechos, informamos que ya radicamos la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación, a la que solicitamos respetuosamente adelantar las investigaciones pertinentes. Agradecemos el respaldo de nuestra audiencia y reiteramos nuestro compromiso de seguir informando al país”, agregó el medio.

Este es el cuarto medio de comunicación que hace público que ha recibido amenazas en los últimos días. El primero fue Caracol Televisión que el sábado pasado tuvo que evacuar sus instalaciones por información sobre presuntas acciones en su contra.

“Caracol Televisión fue informado por las autoridades de la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal. Adoptamos todas las medidas para proteger a nuestro personal e instalaciones. Cualquier información adicional será proporcionada por las autoridades competentes”, señaló Caracol Televisión en un trino.

“¡NO VAMOS A PERMITIR QUE EL NARCOTERRORISMO INTIMIDE AL PERIODISMO COLOMBIANO!”. Y advirtió que su Gobierno no permitirá que las amenazas de grupos armados afecten el ejercicio periodístico: “La libertad de prensa es sagrada y se respeta. Ningún grupo narcoterrorista va a silenciar a los medios de comunicación mediante amenazas, intimidaciones o actos de violencia”, afirmó el presidente Abelardo De La Espriella en un trino.

La alcaldia de Bogotá también se pronunció. “La Fiscalia a través del CTI, ha compartido información con medios de comunicación y con el Gobierno Distrital sobre una alerta de seguridad.El alcalde mayor, a través de la Secretaría de Seguridad, ha solicitado la convocatoria inmediata del Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3), para que esta alerta sea analizada por todos los organismos de inteligencia y seguridad. La Policia de Bogotá tomó acciones preventivas en relación con dicha alerta”.

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