Terror en Bogotá: este es el centro de torturas que la Alcaldía negó

Los investigadores lograron establecer que a solo unos pasos de un reconocido y tradicional colegio en el centro de la capital, funcionaba un antro de muerte, la guarida de una organización criminal conocida como ‘Los Seguros’, amos y señores del tráfico de estupefacientes en esa complicada zona. Eran los encargados, de acuerdo con los testigos, de decidir quién vive y quién muere.

“Yo he estado en mi pieza y he escuchado gritos extraños, como si en algún momento le pegaran a la gente, me ha tocado quedarme callado… En esa casa no se puede ni hablar ni preguntar ni chismosear, porque lo van matando”, advierte un testigo que entregó su declaración a la Fiscalía.

El hallazgo de al menos seis cuerpos en bolsas y esquinas de Bogotá alertó a la comunidad e impulsó una investigación que dejó dos personas capturadas. Se trataría de los responsables de transportar los restos de una víctima de la llamada ‘casa de los masajes’ ubicada en la cuadra de la muerte, como la conocen los vecinos del sector de San Bernardo.

SEMANA recorrió las calles de esta zona de Bogotá, claramente afectada por la criminalidad, principalmente por el tráfico de estupefacientes, ahora por el homicidio en la forma más brutal de que han sido testigos los ciudadanos de la capital del país. Secuestro, torturas y asesinatos con tal grado de sevicia que sorprendió a la propia Fiscalía.

En el tercer piso de esta lúgubre, vieja y deteriorada casa, que funciona como un ‘pagadiario’, sería el lugar de las torturas y asesinatos. Hasta allá llegó SEMANA. - Foto: cesar flechas

“Informa que en el sector hay una casa que le dicen la ‘casa de los masajes’, una casa verde con puertas cafés que funciona como ‘pagadiario’. Allí entran y salen integrantes de una banda que se hace llamar ‘Los Seguros’. Los habitantes del sector le tienen miedo a esa casa por lo que les pueda suceder ya que se escucha cómo golpean a sus víctimas”, dijo el fiscal del caso.

Las investigaciones son claras en detalles y la evidencia en poder de la Fiscalía fue suficiente para llevar a la cárcel a las dos personas señaladas de participar en el homicidio de un hombre a quien apuñalaron en 161 oportunidades, un grado de sevicia que el fiscal investigador no dudó en exponer en las audiencias preliminares que conoció SEMANA.

Los testigos hablaron con la Fiscalía y advirtieron la latente incertidumbre que se vive en el sector, hay una “ley del silencio” le dijeron a la Fiscalía tras asegurar que las organizaciones criminales se tomaron el control de la vida y tranquilidad de los ciudadanos.