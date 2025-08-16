Suscribirse

Terror en Nariño: hombres bajaron de una ambulancia a un paciente y lo mataron

El hecho se registró en horas de la noche del viernes 15 de agosto.

Redacción Nación
16 de agosto de 2025, 2:06 p. m.
La situación ha generado conmoción en la isla.
Imagen de referencia. No corresponde al caso en mención. | Foto: Foto 1: Colprensa / Foto 2: Colprensa / Montaje: Semana

Los violentos no dan tregua en el país. En las últimas horas, se presentó un lamentable hecho en una vía que comunica a los municipios de Ricaurte y Mallama, en Nariño.

En momentos en que una ambulancia se movilizaba por este sector con un hombre herido, sujetos armados interceptaron el automotor e hicieron bajar al paciente. Posteriormente, lo asesinaron a sangre fría con fusiles.

El hecho se presentó en horas de la noche de este viernes, 15 de agosto, en instantes en que la ambulancia transitaba por la vía al mar en Nariño, con el paciente identificado como Néiver Nastacuás.

Contexto: “Los cuerpos al río”: alias Andrey estaría detrás de una nueva guerra contra el ELN en Norte de Santander

Sobre Néiver Nastacuás se indicó que iba herido de bala en la ambulancia, rumbo a un centro hospitalario de la ciudad de Pasto.

De acuerdo con medios regionales, Nastacuás fue baleado inicialmente junto a otro hombre, de profesión taxista, en instantes en que se encontraban en un asadero de pollo ubicado en el centro del municipio de Ricaurte.

Cuentan algunos testigos que, gravemente heridos, ambos fueron llevados al centro hospitalario de esa población, pero, debido a la gravedad de las heridas, el taxista falleció.

Entretanto, los médicos dispusieron que a Nastacuás lo debían trasladar de urgencia a un centro hospitalario de mayor complejidad. Sin embargo, camino a este, ocurrió lo mencionado anteriormente: fue rematado a bala.

En cuanto al conductor de la ambulancia y el auxiliar de enfermería que acompañaban a Nastacuás, se indicó que, por fortuna, no resultaron heridos.

Contexto: “Acciones demenciales”: General Carlos Triana, tras asesinato de dos policías en Morales, Cauca

Fredy Gámez, secretario de Gobierno de Nariño, indicó que ya las autoridades trabajan para esclarecer lo ocurrido en esa población.

No sabemos quién es el conductor del taxi que minutos antes había sido asesinado en pleno centro de Ricaurte”, dijo Gámez, según el medio Infobae.

Dado lo anterior, desde el medio citado anteriormente también se mencionó que este sábado, 16 de agosto, se convocó a un consejo extraordinario de seguridad en el municipio de Ricaurte, con el objetivo de establecer algunas medidas.

