Terror en Nariño: hombres bajaron de una ambulancia a un paciente y lo mataron

Los violentos no dan tregua en el país. En las últimas horas, se presentó un lamentable hecho en una vía que comunica a los municipios de Ricaurte y Mallama, en Nariño.

En momentos en que una ambulancia se movilizaba por este sector con un hombre herido, sujetos armados interceptaron el automotor e hicieron bajar al paciente. Posteriormente, lo asesinaron a sangre fría con fusiles.

El hecho se presentó en horas de la noche de este viernes, 15 de agosto, en instantes en que la ambulancia transitaba por la vía al mar en Nariño, con el paciente identificado como Néiver Nastacuás.

Sobre Néiver Nastacuás se indicó que iba herido de bala en la ambulancia, rumbo a un centro hospitalario de la ciudad de Pasto.

De acuerdo con medios regionales, Nastacuás fue baleado inicialmente junto a otro hombre, de profesión taxista, en instantes en que se encontraban en un asadero de pollo ubicado en el centro del municipio de Ricaurte.

Cuentan algunos testigos que, gravemente heridos, ambos fueron llevados al centro hospitalario de esa población, pero, debido a la gravedad de las heridas, el taxista falleció.

Entretanto, los médicos dispusieron que a Nastacuás lo debían trasladar de urgencia a un centro hospitalario de mayor complejidad. Sin embargo, camino a este, ocurrió lo mencionado anteriormente: fue rematado a bala.

En cuanto al conductor de la ambulancia y el auxiliar de enfermería que acompañaban a Nastacuás, se indicó que, por fortuna, no resultaron heridos.

Fredy Gámez, secretario de Gobierno de Nariño, indicó que ya las autoridades trabajan para esclarecer lo ocurrido en esa población.

“No sabemos quién es el conductor del taxi que minutos antes había sido asesinado en pleno centro de Ricaurte”, dijo Gámez, según el medio Infobae.