Tik tak: ¿a qué viene a Colombia el secretario Blinken?

Suena el segundo Tik Tak de hoy lunes 3 de octubre en SEMANA y suena por los lados de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a Colombia. Me pregunto si por ser Blinken, el presidente Petro sí logrará llegar cumplido a la cita o se quedará durmiendo en el delicioso plumón de plumas de ganso con las sábanas de 500 hilos que compró.

¿De qué viene a hablar el secretario Blinken a Colombia? Pues depende, si es en el lenguaje oficial, Petro y Blinken hablarán del fortalecimiento de la democracia en los países del hemisferio y el rol que Colombia y Estados Unidos desempeñan en ella. También de luchar contra el cambio climático, de retos en materia migratoria, de la implementación del acuerdo de paz con las Farc..., hasta ahí todo muy diplomático y bastante aburrido.

Pero si vamos a la cruda realidad, lo que el secretario Blinken viene a tratar con el presidente Petro es acerca de cambios que, por ejemplo, en materia de extradición, anunció este último. Y que tiene como gran prueba qué pasará con el hermano de Piedad Córdoba, cuya extracción ya está aprobada.

Porque esa es toda una incógnita. Si no van a extraditar al que estando en libertad se acoge a la justicia o al que ya han capturado, como es el caso del señor Córdoba, acepta negociar con la justicia a cambio de que no lo extraditen. La diferencia entre los dos modelos es la bobadita de si Colombia seguirá extraditando o no.

La otra cosa de la que seguramente viene a hablar el secretario de Blinken es sobre la paz total. Porque si no entendemos nosotros al fin cómo será la diferencia del trato entre el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, menos lo deben estar entendiendo en Estados Unidos.

Y de paso, ¿qué sucederá con el narcotráfico en medio de esa paz total? Porque los grupos delincuenciales que ya han anunciado un cese al fuego unilateral, como el Clan del Golfo, mientras supuestamente negocian su entrega, lo han condicionado, eso sí, a que siempre y cuando el Estado no se meta con ellos. Entonces, ¿se dejará en este lapso de perseguir al narcotráfico?

¿Será lo que se deben estar preguntando los gringos? Como también si la erradicación de los cultivos seguirá siendo una mezcla de voluntarios con forzados o solo serán voluntarios. Recordemos, además, que el presidente Petro viene de Naciones Unidas de denunciar el fracaso total de la lucha contra las drogas tal y como la conocemos hasta el momento. Por lo que tampoco sabemos qué sigue en la mente del presidente Petro al respecto.

También debe estar mirando Estados Unidos con el rabillo del ojo, como dicen, la reapertura de relaciones entre Colombia y Venezuela. Sobre todo en el contexto geopolítico mundial, en el cual Maduro tiene unos amigos en los patios traseros de los rivales de Estados Unidos.

No sobraría que Colombia le pregunte a Venezuela cómo fue la negociación de los sobrinos de Cilia Flores, la esposa del presidente venezolano preso en Estados Unidos por narcotráfico, a cambio de la liberación de ciudadanos de Estados Unidos presos en Venezuela. ¿Será por la misma vía, la del intercambio, que Maduro logra que Estados Unidos le libere a Álex Saab?

Lea el primer Tik Tak de María Isabel Rueda

Tik tak: plumones de ganso en el palacio del cambio

El país no sale de su asombro ante ciertos lujos de las dotaciones de las casas presidencial y vicepresidencial. Claro: es que Colombia Compra Eficiente se creó para cuidar los gastos, no los gustos. Escuche a María Isabel Rueda.

Suena el primer Tik Tak de hoy lunes 3 de octubre en SEMANA y suena por los lados de las sorpresivas compras millonarias de electrodomésticos y de lencería para las viviendas privadas del presidente Petro y de la vicepresidente Francia Márquez.

Sorpresivas, no porque las casas privadas no requieran de dotación, como un televisor, o con una cobija, o una sábana, una licuadora, o una sandwichera, o una estufa, o una cafetera, o una aspiradora, o una lámpara de mesa y otra de pie, cosas que figuran en la lista. Lo que uno se pregunta es si esas compras en el gobierno del cambio son razonables en sus precios y lujosas especificaciones.

Cierto es que una persona requiere un televisor, pero no una de 85 pulgadas por valor de 27 millones y medio. Y es cierto que con alguna cobija se tiene que tapar en la cama, pero no con un plumón de plumas de ganso por valor de cuatro y pico millones de pesos.

Hoy se consiguen, por cierto, alternativas muy parecidas, mucho más baratas en el mercado y además antialérgicas, al contrario de las plumas, y sobre todo para el presidente Petro, que sufre tanto en sus vías respiratorias. Y claro que los plumones necesitan su funda, su duvet, pero no de 500 hilos, los más finos del mercado, por valor de 2′890,000.

Ahora, no entiendo lo de la licuadora digital de diez velocidades por valor de 920.230 pesos, porque yo acabo de comprar una licuadora por 180.000 pesos con exactamente las mismas especificaciones: digital de diez velocidades.

Las compras fueron autorizadas por el Dapre, cuyo director Mauricio Lizcano salió con la explicación de que amoblar las casas privadas es un deber del Dapre y que las compras se hicieron a través de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente, “que es un mecanismo transparente”, dice Lizcano.

Con una fallita o con dos. La primera, que en este caso, como los precios no fueron los más baratos, pues es evidente que no está prestando la función el Dapre, y el segundo detallito o la segunda fallita puede ser que Colombia Compra Eficiente, pero cuando diseñaron la entidad no lo hicieron a prueba de gustos lujosos.

Claro, una sábana con un número normal de hilos vale una cosa, pero si es de 500 hilos vale otra. Pero vamos a la definición de qué es Colombia Compra Eficiente, porque como justificación de su creación, el Gobierno de Colombia reconoce que la compra y la contratación pública son un asunto estratégico, por lo cual crea Colombia Compre Eficiente mediante el Decreto Ley 41 70 de 2011 para crear políticas unificadas que sirvan de guía a los administradores de compras y que permitan monitorear y evaluar el desempeño del sistema y generar mayor transparencia en las compras.

O sea, que un lápiz no cueste más en una entidad que en otra entidad y generar una entidad rectora que provea un soporte adecuado para ejecutar el Plan de Desarrollo, y siguen tres funciones más, todas dirigidas a que no se roben el dinero público inflando los precios de las compras. Pero no está pensada la entidad para impedir compras de cobijas de plumas de ganso, ni estufas con superficies de cerámica, ni sartenes Imusa a precios de sartenes de William Sonoma, en Nueva York.