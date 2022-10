Tik tak: ¡Ahora sí es la economía, estúpidos!

A las 7:07 a. m. suena el primer Tik Tak de hoy martes 18 de octubre en SEMANA y suena por el lado del tema de este puente, la economía, y más puntualmente: Ecopetrol. Muchos expertos manifestaron sus preocupaciones por las consecuencias que deben venir, no solo por la situación mundial, sino por las decisiones que está cocinando el propio gobierno Petro con sus discusiones y anuncios.

Uno de los primeros preocupados ha sido el exministro de Hacienda, Salomón Kalmanovitz, uno de los más notables votantes y defensores de Gustavo Petro, para quien hoy los primeros resultados de este gobierno no son favorables.

Más aún, aseguran en su tradicional columna de El Espectador que los devotos ambientalistas, que son altos funcionarios de este Gobierno, están empeñados en detener la exploración de hidrocarburos en el país y con ello atentan contra el futuro de Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia, que genera casi el 60 % de nuestras exportaciones.

Y a esa gansa que pone huevos de oro, pues estos funcionarios pretenden torcerle el pescuezo, oigan pues, obligándonos a pagar tarifas muy posiblemente estrafalarias por la energía y además precipitar como principal fuente de divisas del país, una crisis cambiaria de vastas proporciones, una devaluación pronunciada, escasez y encarecimiento de importaciones, incluyendo la comida y se va a arreciar la inflación y hasta cerrar el crédito externo al país ante tan deficiente administración de la política pública.

Semejante preocupación la comparte el conocido analista económico Ricardo Ávila, quien en El Tiempo hace uno de los más importantes análisis sobre la situación de Ecopetrol: una pérdida cercana a los 200.000 millones de dólares, en que calcula Ávila la desvalorización que ha tenido Ecopetrol según el precio de la acción de la compañía en la bolsa de valores, no obstante que el valor del barril siga por los 90 dólares.

¿Y cómo entender entonces esta contradicción que el dólar esté alto y Ecopetrol esté perdiendo? Pues dice Ávila por las señales dadas por la administración Petro con respecto como no a la exploración y explotación de los recursos petroleros.

Y que dicha inquietud es todavía mayor a la luz de lo que dice la reforma tributaria, en la que el veneno está en la prohibición, no solo para las empresas petroleras, sino para las que generan y distribuyen electricidad, de no poder deducir las regalías del impuesto de renta, que equivalen al 15 % de lo producido lo que implicaría un salto del 81 % en lo que se les ellas le pagan al Estado.

Y así, son múltiples ejemplos los de los preocupados por el futuro de la empresa bandera de los colombianos. Cierra con broche de oro el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, quien se vino de frente contra la reforma tributaria. Si, según él, termina en luz verde con los anuncios y amenazas en los últimos meses, los colombianos, que ya hemos perdido 20.000 millones de dólares en el valor de Ecopetrol, seguiremos perdiendo, y eso traduce en más de 100 billones de pesos en pérdidas, hasta ahora.

Todo esto enrarece más el ambiente del tránsito en la reforma tributaria en el Congreso, que además carga ya reclamos políticos de grueso calibre como el del expresidente César Gaviria. Eso, en el próximo Tik Tak.

Con el anuncio del expresidente Gaviria de que se puso retrechero con la tributaria, las cuentas de sus votos en el Congreso comienzan a ser más exigentes. Mi apuesta es que pasa porque pasa, pero quien sabe si la logren bajar de un recaudo de 25 billones pesos a 10… Escuche a María Isabel Rueda.

A las 7:14 a. m. suena el segundo Tik Tak de hoy martes 18 de octubre en SEMANA y suena por los lados de las críticas que ya se hacen sentir con fuerza en el tema del manejo económico del gobierno que no esperaron, ni siquiera, a los primeros 100 días de la posesión del presidente Petro para denunciar que aquí algo no va bien con una pérdida para empezar de 100 billones de pesos en el valor de Ecopetrol.

Lo cual es interpretado por el Gobierno como avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible y crear un sistema justo de tributación, donde los que más tienen sean los que más tributen. El que parece estar más bravo es el presidente a la ANDI, Bruce Mac Master, y lo que más lo enfurece es que Pedro diga que los empresarios no quieren pagar impuestos, lo que para Mac Master es una afirmación no solo injusta, sino que estigmatiza a la empresa privada

Todo este ambiente con Ecopetrol ha enrarecido el trámite de la reforma tributaria, a la que la verdad están ferrocarrileando, así el ministro Campo diga que se ha discutido durante 300 horas con los gremios. En este momento, hay pocas dudas de que terminará aprobada, pero muchas dudas acerca de su monto. Porque de 50 billones bajó a 25, y hoy muchos exigen, entre ellos el empresario Bruce Mac Master, que no sea de más de 10 billones su recaudo, porque la situación económica mundial no está para hacer cucharas de palo en Colombia.

En las últimas horas ha sido el propio expresidente César Gaviria el que expresó que mantiene sus reservas sobre la reforma y que va a pedir a sus congresistas que vayan a ver qué es lo que van a votar. Dice Gaviria que si fuera él no la aprobaría y que le va a pedir a su bancada, que si la vota, le bajen de 25 billones a 10.

A Gaviria no le gusta que graben las pensiones, que graben los gaseosas y productos procesados que afecten la canasta familiar, no le gustan los impuestos a los hidrocarburos, aunque hay que decir que estos se ablandaron ya en la reforma.

Todo lo cual llevará al expresidente a reunirse hoy con su bancada, a ver qué es lo que van a decidir. En cualquier caso, que el expresidente liberal comience a mostrarse muy retrechero con la reforma, lo pone a uno hacer sumas y restas. Ya tiene la aprobación tributaria de las comisiones económicas de Cámara y Senado, eso fue como un tiro. Se espera que su texto esté listo en noviembre a mediados para su aprobación en las plenarias, que también se discutirán simultáneamente porque tiene mensaje de urgencia.

Pero se necesita la mayoría absoluta de los votos, que en Senado serían 55 porque son 101 senadores. Pero si empiezan a dudar de su apoyo los 14 senadores liberales, los 13 del Centro Democrático que ya anunciaron que no votan, los 11 de Cambio Radical que tampoco, más los tres de Mira que también en algunas cosas están dudosos, pues, digo, hay que hacer sumas y restas.

Pero, en lo que a mí respecta, mis matemáticas me dicen que si bien las mayorías se vuelven precarias, no se ve por donde no tenga el Gobierno lo que necesita de votos para aprobar. A estas horas, los tiene, no hay duda, pero corran porque el 20 de noviembre arranca el Mundial y el país entero se pone en modo fútbol y, ahí sí, olvídense de las mayorías, olvídense del Congreso y olvídense de todo lo demás que no sea el gol.