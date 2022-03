Tik Tak: Alcaldesa, ¡haga su trabajo!

A las 6:00 a. m. suena el primer Tik Tak de hoy martes 8 de marzo en SEMANA y suena por los lados del muy intranquilo parte electoral en Bogotá. No solo la Registraduría anda haciendo simulacros de posible hackeo contra su sistema, bajo lo que está en riesgo el país entero.

Más aún cuando los rusos, campeones del hackeo mundial, dicen que comenzarán a buscar a los países que le han sido infieles a su causa en la guerra contra Ucrania. Por ahora no aparece Colombia en la lista, les debe parecer un paisito, pero bueno, que les siga pareciendo un paisito por ahora.

Pero además tenemos un pronóstico de orden público preocupante. En Bogotá, por ejemplo, hay una ofensiva explosiva en esta temporada preelectoral, el conjunto del ELN con otros factores desestabilizadores. Lo preocupante de este tema de orden público es que la alcaldesa como que no se hace cargo.

Ahora, Claudia López la ha emprendido adivinen contra quién. No contra su encopetado jefe de seguridad en Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, sino contra (obvio) el presidente Duque y la Policía, sus enemigos de siempre.

La alcaldesa sostiene que es culpa de Duque haber prendido el fuego facilitando el ingreso a los migrantes venezolanos a Colombia, que se han abierto las fronteras del país sin ningún control, permitiendo el ingreso a venezolanos hacia una reconfiguración criminal que tiene al país en una peligrosa ola de narcotráfico, de homicidios, de atracos y desplazamiento.

Pues eso dice la alcaldesa, pero a ver, analicemos. ¿Cuántos colombianos no se refugiaron en Venezuela en épocas aciagas? Puede ser cierto que Maduro haya dejado salir a la ralea, a la chusma, como hizo Castro en la época del Marielito.

Eso puede estar pasando, pero que al presidente Duque se le hayan colado unos venezolanos bien malucos no significa que la Policía de la ciudad y de todas las ciudades del país no deben estar pendientes más bien de las bandas de criminalidad, de esas que son las que se roban los celulares, asaltan las casas y se roban los carros.

Hombre, desmontan esas mafias con venezolanos o sin ellos, si no los desmontan, pues obvio que muchos venezolanos migrantes terminarán así si no encuentran un sustento digno, engrosando esas mafias que están abiertas, están contratando a quien sea. Alcaldesa, ¡haga su trabajo! No se refugie en sus peleas de siempre con el presidente y la Policía para disculparse de lo que nos está pasando.