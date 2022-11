Tik tak: Avianca, de mal en peor

El bajo costo de las aerolíneas que funcionan con sus reglas, es una alternativa para los usuarios. Pero no es aceptable que sea equivalente al bajo trato, o mejor dicho, al pésimo trato, de sus usuarios. Siquiera el gobierno no le permitió por ahora a Avianca la alianza con Viva Air, que le habría entregado el 100% del monopolio en 16 rutas nacionales. Para bajo todo, Avianca, menos sus pasajes, que siguen carísimos. Escuche a María Isabel Rueda.

A las 7 y 11 minutos de la mañana suena el primer Tik Tak de hoy miércoles 9 de noviembre en SEMANA, y suena por los lados de la afortunada decisión del Ministerio de Transporte y de la Aeronáutica de no permitir una integración por ahora entre las aerolíneas Avianca y Viva Air.

La primera razón, como entendemos esta decisión los usuarios, es que en lo que Avianca se refiere, no se merece un empujón para que además de abusar de sus pasajeros, se quede por cuenta de esa, por ahora, frustrada alianza con Viva Air con el ciento por ciento de 16 rutas nacionales. Es decir, que uno viaja ahí o ahí, no hay otra opción. En 59 rutas nacionales tienen participación las aerolíneas y coinciden en 29 de ellas.

Colombia resolvió hace rato permitir la libre competencia en sus cielos desde hace más de siete años y seamos sinceros, no es que las aerolíneas de bajo costo sean una mala opción para los usuarios, pero es que las hay de bajo costo y de menos bajo costo, entre las cuales está Avianca con dos particularidades.

Que sus tarifas aéreas no es que sean de bajo costo, sino que su atención es mucho menos bajo costo, o sea, de pésimo costo. Se está haciendo famosa por la antipatía de su personal, por su incumplimiento desde que era de alto costo y por su pésima comida, vomitiva, cuando la hay.

De manera que el argumento de Avianca y Viva de que su alianza habría representado un respaldo a la continuidad del modelo de bajo costo en la región, disfraza el hecho de que el bajo costo no implica el pésimo trato a los usuarios. Incluso, de la modalidad del bajo costo se abusa tanto, que al viajero le toca viajar prácticamente en calzoncillos, porque se abusa con el precio del equipaje, de las sillas, que pague o no pague en todo caso una persona, un poquito alta no cabe en ellas, porque el respaldo de la silla de adelante le quedan las narices.

Y si acaso puede aspirar a que en un viaje internacional, porque ni hablar de los nacionales, le pasen agua y un café muy feo, pero eso sí, el sándwich más horrible que se ha podido comer en su vida, o mejor dicho, no comer porque es incomible.

Valdría la pena ser más bien esfuerzos por ayudarle a aerolíneas que se esfuerzan por garantizar una buena atención a sus pasajeros, como hemos podido contactar los colombianos con la chilena Latam que no solo en puntualidad, aunque también sufre de estreches de la distancia entre sus sillas, pero también en viajes largos, pues logra pasar algo aceptable y a veces hasta sabroso de comida y su personal es bastante amable, sonriente y solicito con el usuario.

De manera que no permitirle al no bajo bajísimo a costo en materia de todo, menos en el precio de sus pasajes de Avianca, que se vuelva monopolio con Viva por su alianza en algunas rutas del país es un acierto.