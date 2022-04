Tik Tak: Colombia y Rusia se piden cuentas

María Isabel Rueda cuenta que el representante ruso calificó ante el Consejo de Seguridad de la ONU de “triquiñuela” la paz con legalidad del gobierno Duque. El argumento es que eso de la “legalidad” no está contemplado en la arquitectura del Acuerdo de Paz con las Farc, ni fue aprobado por Naciones Unidas. ¿Por qué los irritará tanto lo de la legalidad mientras Putin comete genocidio en Ucrania? Obviamente, la respuesta del presidente Duque ante el reclamo ruso estaba servida en bandeja.

A las 7:38 minutos de la mañana suena el primer Tik Tak de hoy miércoles 13 de abril en SEMANA y suena por los lados del tratamiento que ayer tuvo el gobierno ruso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el gobierno de Colombia. Pues al presidente Iván Duque le tocó aguantarse un regaño del embajador ruso por lo que llamó las triquiñuelas que este gobierno viene utilizando para desbaratar el acuerdo de paz con las Farc, lo cual ha hecho con su llamada política de paz con legalidad.

El argumento del embajador ruso es que en ninguna parte del acuerdo dice que la paz debe ser con legalidad, que eso se sale de la arquitectura del acuerdo; el argumento parece cargado o dictado por el senador desmovilizado en las Farc Carlos Antonio Lozada, sí, el mismo que ha sido citado por la JEP para que explique su confesión de que él fue el que planeó el asesinato del ex candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado.

Obviamente a Lozada no le conviene la paz con legalidad, porque pues la JEP le está exigiendo que demuestre su afirmación y no ha podido. Pues ese mismo argumento fue el que repitió ayer el embajador ruso, que eso de la legalidad no está en la arquitectura del acuerdo de paz, a lo que el presidente colombiano tuvo que pedir espacio para responder y respondió con el argumento del de que lo que está haciendo Rusia en Ucrania le quita toda autoridad moral para hacer reclamo sobre la paz en otros rincones del mundo.

Que han puesto a Ucrania en una emergencia humanitaria desgarradora, pero de verdad seamos sinceros; Putin acaba de ser acusado por el presidente Joe Biden de genocida, caramba, uno de los crímenes más graves que se puede cometer contra la humanidad.

Ucrania argumenta que los rusos están utilizando contra su país armamento químico, entre otros gas sarín, con un supuesto compuesto sintético extremadamente tóxico que tiene efectos de gas nervioso. Produce dolor de cabeza, sudor, náuseas, diarrea, pérdida de coordinación y muerte finalmente por el daño que produce en el sistema nervioso.

¿Con qué cara el gobierno ruso pone su embajador ante el Consejo de Seguridad a rechazar la paz con legalidad y acusarla de ser una triquiñuela contra la arquitectura como fue construido el acuerdo de paz? La otra parte el absurdo es que las acusaciones del embajador ruso se den precisamente en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, fundado para garantizar el equilibrio de la paz mundial.

Está mandado a recoger que Rusia tenga una silla permanente en momentos en que están a punto de quedarse con Ucrania, en medio de los más inverosímiles horrores de guerra. Es muy difícil que si Rusia tiene voz y voto en el Consejo de Seguridad pues el asunto de la barbarie cometida contra Ucrania se vaya a resolver por las buenas, ya por lo menos Rusia fue retirado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pero por descarado que sea el reclamo no se da ni la primera ni la única vez que Rusia y Colombia se pidan cuentas.