Tik tak: Cumbre de las Américas, ¿un fracaso?

A las 7:33 minutos de la mañana suena el segundo Tik Tak de hoy martes 7 de junio en SEMANA por los lados de una pregunta: ¿Va a ser totalmente inútil esta Cumbre de las Américas, que con una mermada presencia avanza en la ciudad de Los Ángeles? La pregunta subsiguiente es: ¿Resulta útil la decisión de Estados Unidos de no invitar a los países donde considera que no hay democracia, como Cuba, Venezuela y Nicaragua? Tampoco están presentes Guatemala y Bolivia.

El presidente mexicano, Manuel López Obrador, resolvió solidarizarse con esos países y boicotear la cumbre sin su presencia. ¿No logrará esta decisión de los Estados Unidos más bien reforzar una especie de sindicato de los países de izquierda no demócratas de la región, que empieza a crecer al amparo de estos vetos? Pues nada tiene que ver lo que ahora sucede con el espíritu original de la Cumbre de las Américas, que era fortalecer los lazos entre las economías de la región.

Pero hoy son temas centrales la eficiencia de la democracia, los derechos humanos y libertades fundamentales y el Estado de Derecho, todo en lo cual se rajan los no invitados, pero sobre lo cual les convendría estar conversando.

Pero los vetos tienen sus consecuencias, ¿no sería más inteligente propiciar que esos países no demócratas, asistan a una cumbre esencialmente demócrata, que, por ejemplo, más bien desencadenar la insólita caravana de 15.000 migrantes -entre los cuales hay venezolanos, africanos, centroamericanos- que ayer partió de México rumbo a Estados Unidos alebrestados por la no asistencia de México a la cumbre, y presionando por la obtención de una visa humanitaria que les han venido prometiendo? ¿Qué busca la insólita caravana? Pues presionar a la Cumbre de las Américas para buscar un acuerdo regional migratorio, pero para eso hay que hablar con México y hay que hablar con los países de la región que van a estar ausentes.

Para controlar esa avalancha humanitaria, el gobierno Biden necesita la colaboración fundamentalmente de México, que no fue a la cumbre. Mientras tanto, más de un millón de migrantes han sido interceptados este año intentando ingresar a Estados Unidos desde la frontera con ese país.

Total, esta Cumbre de las Américas no va a ser memorable, no va a solucionar las amenazas contra las democracias, pero va a crear regionalmente guetos políticos. No habrá un acuerdo generalizado sobre la migración, sobre la educación, sobre la salud; terminará siendo un foro excluyente, cuyo mensaje de los países de la región que no fueron invitados (más los que se sumaron al veto, como México) muy probablemente les va a importar, como se dice popularmente, un pito.