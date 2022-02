Tik Tak: De la silla vacía al atril vacío

Suena el primer Tik Tak de este lunes 23 de febrero en SEMANA y suena por los lados del Debate SEMANA - El Tiempo, que ayer convocó a los candidatos de la Coalición Equipo por Colombia, cuya principal noticia fue el atril vacío de Álex Char quién, a la misma hora, daba una entrevista a otro medio, pero él solito a José Manuel Acevedo en RCN donde aseguró que no debe nada y que prefiere debatir en la calle con la gente y que pediría a Venezuela, país con el que no tenemos ninguna relación posible, una extradición de Aida Merlano. Imposible.

Volviendo al debate de SEMANA y El Tiempo tuvo estas características: fue calmado, reinó la armonía entre los candidatos, tampoco grandes sorpresas y hasta le respetaron a Alex Char su atril vacío, pero marcando además, a pesar de la armonía, unas diferencias ideológicas con matices que van desde el más progresista, Enrique Peñalosa, hasta unas voces más conservadoras como las de Fico Gutiérrez y David Barguil.

El primero, Peñalosa reafirmando que abriría relaciones con Venezuela y que justifica la decisión de la Corte sobre el aborto; los segundos, Gutiérrez y Barguil, todo lo contrario, que no a Venezuela y que no a la de sentencia de la Corte sobre el aborto.

Hubo un momento chistosos, que arrancaron la risa de los presentes, como cuando Barguil respondiendo la pregunta decide que la reunión del expresidente Gaviria hoy con Gustavo Petro se producirá un acuerdo; Barguil simpáticamente respondió que en esa respuesta tendría que hablar de su exsuegro, pero que aclaraba que él ya no estaba casado con su hija, María Paz Gaviria.

A ninguno de los candidatos esa alianza le parece posible, por las diferencias ideológicas que ya ha remarcado, pues el expresidente Gaviria tiene con Petro en temas centrales, pero ¿será ese acuerdo totalmente imposible? Hay analistas que piensan que si Gaviria, César y Petro logran ponerse de acuerdo sobre un vicepresidente liberal o, por lo menos, el vicepresidente que diga o sugiera el expresidente Gaviria, pues nada es imposible.

Pero si me preguntan a mí, yo veo más una jugada política de Gaviria que tiene metido un pie también en la Coalición Centro Esperanza y por qué no hacerlo en la de Petro, por lo menos exhibiendo esta reunión en su casa, porque aunque Alejandro Gaviria no pudo ser, por las razones conocidas candidato oficial del partido. Gaviria, César, dijo en una reciente declaración que tampoco descartada que lo liberales votaran por él.

No creo que Gaviria, con sus posiciones económicas tan claras, pueda llegar a conciliar con Petro algún acuerdo sobre despetrolizar a Colombia a corto plazo, o pensar a poner a funcionar la maquinita del Banco de la República o meter a su junta a personas como representantes del sindicalismo colombiano, rompiendo la independencia de los economistas independientes y profesionales que conforman la Junta Directiva del Banco y que explican que Colombia ya ha tenido un manejo bastante profesional de su economía, en el próximo Tik Tak, cómo desapareció la Coalición del Centro Esperanza.