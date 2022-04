Tik Tak | Debate contra MinDefensa: ¿útil o inútil?

Suena el segundo Tik Tak de hoy miércoles 27 de abril en SEMANA y suena por los lados del larguísimo debate de moción de censura contra el ministro de Defensa este martes en la Cámara de Representantes. Hay que decir que el debate, que debió haber sido respetuoso en todo momento, perdió varias veces nivel por la grosería e impertinencia de algunos de los acusantes.

Los cuestionamientos, bienvenidos; los insultos, no caben. Pero escarbando para encontrar qué fue útil en este debate que, muy probablemente, perderá la oposición por no contar con los votos necesarios cuando se vote en la próxima sesión, si el ministro de Defensa se va o se queda debemos decir que quedaron flotando en el ambiente varios interrogantes que el ministro Molano intentó responder, en la medida de lo posible.

Primero, que los muertos en el operativo de Puerto Leguizamo no fueron once sino 13, según asegura la representante petrista Katherine Miranda, porque no corresponden los nombres de la lista de las Defensoría con la lista del Ejército. La respuesta del ministro es que en el listado de fallecidos que levantó la Defensoría aparecían dos nombres equivocados, por lo cual ya se excusó esta institución y que los muertos sí fueron once y no 13.

Segundo, que los soldados aparecieron en Puerto Leguizamo disfrazados de negro y que eso es irreglamentario. Respuesta del ministro de Defensa, esas prendas están contempladas dentro de la doctrina militar y pueden ser utilizadas en grupos de fuerzas especiales.

Sobre el cuestionamiento de que el operativo irrumpió en un evento pacífico de la población putumayense, el ministro cuestionó un bazar que arranca a las siete de la mañana y en el que se realizaban transacciones criminales en lugar de rifas; transacciones criminales con base de pasta de coca, algo que el Estado no puede permitir.

Y sobre el cuestionamiento de que el operativo no tuvo resultados militares sobresalientes, el ministro explicó que los hechos no solo ocurrieron en apariencia en una vereda aislada, inofensiva, sino que las disidencias de las Farc avanzan para tomarse a Colombia desde el Putumayo, en un operativo planeado y activado desde Venezuela.

Se trata de una estrategia basada en la creación de comandos de frontera que se apoyan en el narcotráfico. Pero, adicionalmente, que en la pelea violenta que hay entre las disidencias Farc de Iván Márquez y de Gentil Duarte se disputan los ríos Putumayo y Cauca para sus actividades del narcotráfico, y precisamente que la razón de ser del operativo en cuestión fue parar el reclutamiento de civiles, de menores a quienes amenazan, los torturan si no se involucran en sus actividades delictivas, y que si no se hubiera realizado ese operativo, según el ministro, el Ejército habría incurrido en una grave omisión.

Por último, ante la acusación de masacre, el ministro lo negó rotundamente, asegurando que, por el contrario, en el operativo prevaleció la humanidad y que los heridos fueron ubicados en el hospital y un menor de edad, en el ICBF. Pero esto no ha terminado, sigue el debate de moción de censura en el Senado y falta la votación de la moción que reglamentariamente debe ser unos días después.

Con excepciones la oposición parlamentaria ejerció su función que era cuestionar y el ministro la suya, que era responder, pero el debate implica o indica más bien la extrema complejidad de las amenazas que se ciernen sobre Colombia