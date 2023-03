Tik Tak: el “ambientico” contra los medios

A las 6:39 a.m suena el segundo Tik Tak de hoy viernes 31 de marzo en SEMANA, y suena por los lados del ambientico que se viene construyendo contra los medios de comunicación. En parte por amenazas de la delincuencia, pero también en parte por cuenta de funcionarios del actual gobierno que culpan a los medios de lo que sea, hasta de las dificultades que vienen atravesando las reformas del Gobierno Petro.

Empecemos por lo primero, la retadora toma, por ejemplo, de las instalaciones del diario insigne de Barranquilla El Heraldo por parte de un grupo armado que pretendía transmitir el mensaje de un cabecilla de la organización delincuencial de los costeños.

El Heraldo. - Foto: Tomada de la página web de El Heraldo.

Hubo sobre ello total repudio y gran preocupación no solo por la seguridad de los periodistas, sino por la amenaza contra la libertad de prensa. Como si la tremenda embestida contra El Heraldo fuera poca, el desalmado cabecilla del ELN, Antonio García, que ordenó a acribillar a nueve jóvenes militares mientras estos dormían en el Catatumbo, salió a reaccionar por Twitter contra los medios de comunicación, porque considera que ellos no han protestado por los ataques legítimos del ejército contra sus estructuras, pero en cambio si protestan por el asesinato de los soldados calificándolo de atentado contra la paz.

Paradójicamente, el jefe del ELN, Antonio García, es el mayor crítico de la paz total del Gobierno Petro. A diario lanza pullas y pide que no los metan a todos en “el mismo canasto”. - Foto: ap

Faltaba más que no, pues, que ahora los culpables de que García y sus compinches se sientan con el derecho y lo declaren, de masacrar soldados por cuenta de que no han firmado un cese al fuego con el gobierno, sea de los medios. No señor García, los medios de comunicación transmiten sus crueles acciones, pero no ocultan su asombro ante su doble mensaje. Hoy sentados en conversaciones con el gobierno mientras miran a ver de qué lado le disparan al Estado.

Y el colmo de los colmos, la ministra de Salud, Carolina Corcho, resolvió ayer culpar a los medios por las dificultades que atraviesa su proyecto de reforma a la salud. Al que como ha sido noticia, se le han retirado los apoyos políticos. Primero de liberalismo, amenazan con hacerlo los conservadores y la U, y hasta los verdes se han enfriado al respecto.

La ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho. - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

Según la ministra Corcho, hay contra la reforma un ambiente de censura desde los medios, y que los los medios según ella están “usurpando funciones del Congreso, que es al que le corresponde votar por la aprobación de la reforma, y no a los medios decir si conviene o no”. Tampoco es cierto ministra Corcho, su reforma atraviesa por dificultades por ella misma, por las cosas que plantea y muchos especialistas consideran una ruta peligrosa si lo que ella es la reforma suya propone se llega a tomar con respecto a la prestación de la salud en el país, como sería estatizarla.

Tal vez le interese leerse los interesantes análisis que Fedesarrollo acaba de publicar al respecto. Que los medios transmitan las conclusiones de tan importantes centro de pensamiento, no los hace responsables de sus angustias con respecto a la posible derrota política de su reforma.

Como tampoco podemos apoyar al señor Antonio García, que se siente autorizado para asesinar soldados. Ni tolerar, qué grupos armados del crimen organizado se tomen las instalaciones de los medios para transmitir razones. Los medios de comunicación a lo suyo exigiendo eso sí, el respeto debido que está consagrado por la Constitución a la libertad de prensa.

Tik Tak: ¿Motivos políticos, a la ronda de Ecopetrol?

La cinematográfica toma de información de celulares y computadores de Ecopetrol, lo deja a uno preguntándose si no hubo una inspiración política en los hechos. Sigue siendo muy coincidencial la fecha escogida por la SIC, hoy en interinidad, cuando Ecopetrol celebra su asamblea anual y despide a su presidente titular. Escuche a María Isabel Rueda.

A las 6:30 a.m. suena el primer Tik Tak de hoy 31 de marzo en semana, viernes, y suena por los lados de la forma en que la Super de Industria y Comercio le cayó a Ecopetrol. Porque uno pues se pregunta ¿si acaso detrás de la decisión de incautar celulares y computadores, para sacarles la información que contenían, pudo haber una motivación de índole política?

La disculpa es que aparentemente, como SEMANA lo amplió en el día de ayer, la SIC investiga acerca de cinco actividades, supuestamente anómalas que incluyen posible amanguale de altos funcionarios de Ecopetrol con empresas que prestan servicios de apoyo y logística a la petrolera de la iguana, incluyendo la contratación millonaria de helicópteros para transportar personal que conserva y repara el oleoducto.

Las sospechas del que detrás de la medida de incautar, esa información de celulares y computadores, podría haber una motivación política, sería el intento de aclimatar la toma de la empresa por parte del petrismo. Es que la oportunidad escogida fue el día de la asamblea de accionistas de la compañía que coincide con la despedida de su actual presidente, Felipe Bayón, que termina hoy 31 de marzo su labor, ponderada por cierto por su alto perfil empresarial.

La SIC allanó las instalaciones de Ecopetrol el día de ayer. - Foto: Guillermo Torres /Semana

¿Por qué precisamente hacerlo para que el escándalo explotara en esa fecha? coincidencialmente la SIC no tiene hoy superintendente en propiedad, está encargado de una dirección interina que muy posiblemente estaría interesada en propinar un golpe de estas proporciones para hacer méritos suficientes para que la confirmen en propiedad.

¿Qué puede ser verdad, sin embargo, de todo lo que se investiga? Porque al lado de la contratación de servicios de helicópteros se investigan direccionamientos en contratos de abastecimiento, cartelización de carros blindados, abusos de posesión de dominio y operaciones de integración en las que han mediados sesiones de derechos contractuales.

FELIPE BAYON ECOPETROL FOTO: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA 01 DE MARZO 2023 - Foto: Esteban Vega La Rotta

Ecopetrol tiene hoy un presidente interino, encargado, pero es público que dos candidatos están altamente perfilados para presidente titular. El presidente de la actual Junta Directiva Saúl Catán, y el exgerente de la compañía presidencial de Petro, Ricardo Roa.

Ambos muy cercanos al presidente, a los que podría convenir -aunque ellos no hayan intervenido en ello, desde luego, ni más faltaba- un descrédito del aprestigiado presidente saliente, Felipe Bayón, para aclimatar la idea de que ahora que la presidencia de la empresa quedará en manos del petrismo finalmente se acabará la corrupción que supuestamente también ha golpeado a la empresa reina del país.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Presidencia

Por lo pronto, una toma de una empresa con propósitos incautatorios de celulares y computadores, por fuera del alcance de los funcionarios que los operan, casi que solo se ve en las películas. O si acaso en el divertido reality Masterchef cuando la orden es: “se acabó el tiempo manos fuera de las estufas”.