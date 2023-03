Tik tak: El Caguán atiza polémica Petro-Bukele

Suena el segundo Tik Tak de hoy viernes 3 de marzo en SEMANA y suena por los lados de los gravísimos hechos ocurridos ayer contra la base petrolera Emerald Energy en San Vicente del Caguán, Caquetá, antigua sede de los diálogos de paz con las Farc bajo el gobierno de Andrés Pastrana.

Dos policías perdieron la vida y 79 uniformados están secuestrados por 300 campesinos que exigen pavimentar una vía de 40 kilómetros por increíble y elemental que pueda parecer que reclamen tal derecho, pero nuevamente recurren a las vías de hecho para hacerlo, secuestrando a los uniformados que en alguna época hicieron parte del llamado Esmad que, por cuenta de su satanización, hoy fue transformado en el UNDMO, lo que significa Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, lo más de bonito.

¿Humillados?, Policías denuncian que no fueron apoyados durante jornada violenta en Caquetá, la comunidad los desarmó y los retuvo. - Foto: Archivo Particular

Con su nueva reglamentación, el UNDMO puede actuar eventualmente en medio de manifestaciones, huelgas, asonadas, riñas, ocupación de tierras, perturbación del transporte cuando estos se vuelven hechos violentos, ¿cómo? Garantizando los derechos y libertades públicas y, por lo tanto, si se ve obligado a recurrir al uso de la fuerza, debe escoger la forma menos letal.

Pues el resultado de esta transformación del Esmad en UNDMO no es alentadora, dos de sus miembros resultaron muertos ayer en San Vicente del Caguán, uno de ellos el subteniente Monroy, a machetazos, y deja dos pequeños hijos. Y hay 79 secuestrados mientras cumplían estos hombres del UNDMO, antiguo Esmad, la misión de trasladarse al Caguán porque información de inteligencia indicaba que habría una toma de la planta petrolera a la fuerza, una sonada.

Fuertes enfrentamientos entre campesinos y policías en el Caquetá. - Foto: Archivo Particular

Pues se la tomaron, con el uso incluso de bombas molotov y produciendo daños, según el alcalde de San Vicente del Caguán en el 90 % de la infraestructura de Emerald Energy, incluso hubieran podido causar una gran conflagración, porque ahí hay tanques que almacenan el combustible, por fortuna no llegó a suceder. Pero aparentemente, los uniformados estaban desarmados y eso alentó a los campesinos a someter a este antiguo Esmad y hasta para sugerir que se habían rendido y que había que proceder a quemarlos.

El problema es que detrás de los campesinos, las autoridades no creen que haya solamente el pedido de pavimentación de una carretera, sino que no descartan las autoridades que estén detrás las disidencias de las Farc, que son fuertes en la zona. Están pendientes de extorsionar a Emerald Energy y además, para ello, recurren a manipular a los campesinos, quizás para no indisponerse con la generosidad judicial que les espera en la ‘paz total’.

El grave incidente, irónicamente, se presenta cuando el presidente Petro de Colombia y el presidente Bukele, de El Salvador, hayan armado una polémica sobre cuál es la mejor vía para enfrentar la altísima delincuencia que sacude a ambos países, si la mano dura de la autoridad o la blanda de la negociación.

Se agudizan las tensiones entre los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de El Salvador, Nayib Bukele. - Foto: SEMANA (izquierda), Reuters / Autor: José Cabezas (derecha)

A Petro, como a muchos nos parece, encuentra muy criticable que a los delincuentes presos de las maras, o bandas salvadoreñas, los exhiban arrodillados y en calzoncillos en una cárcel de alta seguridad. Pero ya Bukele podrá desquitarse de esta crítica con la imagen de los policías del ex-Esmad sentados en el piso del salón comunal y frente a ellos exhibido el cadáver del subteniente Monroy, el mismo que asesinaron a machetazos cuando lo pudieron tener cautivo, en estado de indefensión sus captores.

Esta imagen de la exhibición de la autoridad del país humillada al frente del cadáver de su compañero asesinado no tiene ni comparación con la exhibición de los pandilleros salvadoreños. Allá tienen arrodillada a la delincuencia, aquí tienen arrodillada la autoridad. Ante lo cual lo único que atina a decir nuestro flamante ministro de Defensa, Iván Velázquez, es que “nada justifica el hecho cometido en San Vicente el Caguán, solidaridad con su familia”, pide el ministro.