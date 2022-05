Tik Tak: el “cambio en primera”: ¿se sostiene internacionalmente la sanción a Quintero?

Según María Isabel Rueda, esta frase del alcalde de Medellín, mientras movía la palanca de un carro, no convencería a ningún tribunal internacional de que Daniel Quintero está cometiendo una falta: participando en política.

Suena el primer Tik Tak, de hoy 11 de mayo en SEMANA y da detalles sobre los funcionarios públicos que fueron sancionados por la Procuraduría por hacer política a pesar de la prohibición legal.

La movida de la procuradora tiene varias lecturas, la básica es que ella, Margarita Cabello, hizo lo que le tocaba hacer, porque está prohibido por la ley que funcionarios públicos participen en política. Por lo que el Ministerio Público decidió separar de sus cargos temporalmente a cinco funcionarios.

Pero las otras lecturas que tiene esta movida de la procuradora no son tan sencillas, es decir, no son de blanco y de negro. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, es un conocido simpatizante petrista, así como prácticamente todo su equipo. Recientemente, seis de sus funcionarios renunciaron a sus cargos para irse de frente a la campaña de Petro.

Pero es tan inteligente el alcalde Daniel Quintero, que sus frases de apoyo a Petro no se sostendrían ante un tribunal internacional, porque hay que interpretarlas, deducirlas, no están hechas para que se analicen textualmente. Porque la frase “cambio en primera”, dicha en un carro mientras se acciona la palanca respectiva, no menciona ni de lejos a candidato alguno; hay quienes lo deducen, interpretan, porque es una frase que recoge el anhelo de Petro por ganar en primera vuelta, porque en segunda sería más complicado.

La esposa Daniel Quintero es otra conocida y activa militante petrista, ha dicho que hasta el gato de su casa votará por Petro. Pero ella no tiene ningún impedimento porque no ocupa ningún cargo, salvo el de la mesura, tratándose de la compañera del alcalde de Medellín.

Sin embargo, legalmente no está impedida para decir lo que quiera, ni para apoyar al que quiera. Y su militancia política entonces resulta absolutamente libre, hasta para decir a favor de Petro todo lo que su esposo, el alcalde, no puede o casi no puede decir tan de frente.

El otro matiz que tiene esta sanción de la procuradora es que una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos impide que el organismo de control disciplinario, como la Procuraduría, sancione con la separación de su cargo a funcionarios de elección popular.

La procuradora Margarita Cabello ltorció el cuello de esta prohibición con una criticada movida que partió de la base de nombrar nuevos funcionarios y dotarlos de doble instancia para que los procesos contra los funcionarios de elección popular cuenten con esta garantía.

Esta fórmula no dejó contenta a la Corte Interamericana, que opinó que desobedeció su orden. Pero como si lo anterior fuera poco, está el aspecto político, como ya sucedió con Gustavo Petro, que volteó a su favor una medida semejante que tomó la Procuraduría por el tema de las basuras, que lo llevó a tomarse la plaza pública para hacer su defensa. Un episodio que, indudablemente, en lugar de perjudicarlo, terminó enfilándolo hacia la Presidencia de la República.

Algo parecido a lo que podría suceder con Daniel Quintero, de quien desde ya se asegura que entra a la fila india de sucesores de Gustavo Petro si este, como todo parece indicar, alcanza la Presidencia del país.