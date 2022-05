Tik Tak: El camino de Rodolfo Hernández

A las 7:51 a. m. suena el primer Tik Tak de hoy martes 31 de mayo en SEMANA. Un Tik Tak postelectoral que suena por los lados de la pregunta que todos nos hacemos a esta hora: ¿logrará Rodolfo Hernández conseguir los votos que lo separan de Gustavo Petro? Suena que están muy lejos, pero para nada es imposible.

El quid del asunto está en que la votación de Petro sugiere tener un techo, mientras que la de Rodolfo tiene para crecer de todos lados. Petro puso la misma votación de hace cuatro años en segunda vuelta, más 500.000 votos. Mientras Rodolfo Hernández se proyecta como una cajita de sorpresas, tal y como lo demostró este fin de semana; puso casi seis millones de votos y tiene sus puertas abiertas para los 5 millones de Fico, un pedazo de los 888,000 votos de Fajardo y los votos de otros sectores minoritarios. Tiene un camino abierto, no fácil ciertamente, pero sí abierto para disputarle la segunda vuelta a Petro.

¿Qué nos ahorró el segundo puesto de Rodolfo por lo pronto? La discusión del petrismo contra el uribismo; las acusaciones de que el Gobierno había torcido la votación y el cuentico de Duque 2. No va más ese gallito de pelea. Aunque no se cansa el petrismo de tratar de colgarle el letrero a Rodolfo, al que ya llaman el plan C del uribismo, lo cual no es tan fácil de que cale, porque la independencia del ingeniero fue quizás la cualidad que más le reconocieron los colombianos al lado de su discurso anticorrupción.

De manera que estamos frente a la muy curiosa situación de que Petro perdió ganando y Hernández ganó perdiendo, como el discurso más recordado del técnico Francisco Maturana de que perder es ganar un poco y viceversa.

Como estaba cantado: el centro colapsó en Bogotá, no logró sacar Sergio Fajardo más de 300.000 votos, mientras que Rodolfo logró meter la cabeza en la capital con más de 800.000 votos, y sigue siendo, desde luego, esta ciudad el gran botín de Petro que puso casi los mismos votos, 1.076.000, que en toda la costa.

Pero es muy diciente que el Pacto Histórico haya ganado en 18 departamentos, incluso en dos del Eje Cafetero que tradicionalmente eran de Uribe, como Risaralda y Quindío. También es diciente que Petro haya ganado los departamentos donde opera el Clan del Golfo, cuyo apoyo lo persigue como un fantasma desde que su hermano y la propia Piedad Córdoba estuvieron visitando las cárceles, mejor dicho, de picnic. Otra curiosidad es que Federico Gutiérrez le ganó a Petro en Antioquia ―bueno, es de allá―, no obstante el apoyo evidente que le dio a este último el alcalde de Medellín, que incluso pues aceptó la renuncia de varios de sus colaboradores que quisieron irse a ayudar a Petro en su campaña. Pero con todo y eso, en Medellín no logró ponerle el alcalde Quintero más de 275.000 votos a Petro.

Pero como en casa de herrero azadón de palo, Murillo, el vicepresidente Fajardo, perdió en su tierra Chocó. Y Rodrigo Lara, el vice de Fico, no ganó ni en Neiva ni en Huila, su tierra natal. A Fico no le fue bien en la costa, donde supuestamente disque tenía todas las famosas maquinarias charistas, incluso en Barranquilla a Fico lo duplicó Petro.

En Cali, Gustavo Petro se llevó medio millón de votos, gran ganador. En Bucaramanga pues sí duplicó el ingeniero a sus contrincantes, porque que además Bucaramanga tuvo doble premio ese fin de semana, vale decirlo: candidato ganador y nuevo cardenal de Colombia oriundo de esa ciudad, monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal. De manera que Bucaramanga, la ciudad bonita y trabajadora que es, se ha puesto de moda. En dos semanas sabremos si Santander se queda esta vez con el premio mayor.