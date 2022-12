Tik Tak: el comisionado de Paz con don de la ubicuidad

Al comisionado de paz, Danilo Rueda, le va a tocar aprender el secreto de estar en varias partes al tiempo porque, por un lado, anda viajando con el ELN, hasta ayer en Caracas, pero siguen México, Chile y Noruega. Y por el otro, el presidente Petro lo encargó de ser ‘la niñera’ de los alrededor de 240 liberados que saldrán de las cárceles convertidos en “gestores de paz”. Si no es con el don de la ubicuidad, ¿entonces cómo? Escuche a María Isabel Rueda.

Suena el segundo Tik Tak de este martes 13 de diciembre en SEMANA y suena por los lados de las grandísimas inquietudes que despierta la decisión del presidente Petro de excarcelar alrededor de 230 detenidos en graves disturbios callejeros antes de la Navidad.

Habíamos hablado en el primer Tik Tak de que ya nadie entiende bien en qué consisten las labores de gestores de paz que les asignará el Gobierno. Y también de que el Gobierno dice que se obtendrá de evaluar las pruebas que los tienen detenidos. Entonces nadie entiende ni qué papel jugarán, ni qué será entonces lo que estudien los ministros para utilizar criterios que les permitan decidir a cuál luego liberarán y a cuál no.

Pero las inquietudes no paran acá. También está la posible afectación que esta medida de Petro ocasionaría en el esquema de separación de poderes de nuestro Estado de Derecho. Un presidente, con unos ministros firmando boletas de liberación, es una clara invasión del Ejecutivo de las funciones del poder Judicial. Otra vía, otro camino, habría sido que el Congreso aprobara al frente una ley de amnistía que autorizara esta excarcelación masiva, pero sin la metida del estadista Padra, ministro del Interior, de que esto no es ni una amnistía, ni un indulto, ni un poder judicial, porque los procesos seguirán hasta el final.

¿Y quién va a garantizar que los liberados no vuelvan a sus actividades violentas? El presidente ha dicho que el encargado de vigilar, o sea, de hacer el papel de niñera de que estén cumpliendo con su papel de gestores de paz será el comisionado Danilo Rueda. Pero le va a tocar tener al señor el don de la ubicuidad, o sea, el don de estar en varias partes al mismo tiempo.

Porque, por un lado, está viajando por el mundo con el ELN en las mesas de negociaciones, cuya primera ronda acaba de terminar en Caracas. Pero, en enero, proseguirá en México y se ha anunciado Chile y Noruega. ¿Cómo estará al mismo tiempo vigilando la tal gestión de paz de alrededor de 230 liberados?

Otra gran inquietud es qué papel llegarán a cumplir los liberados en los intentos de llegar a un acuerdo de paz con el ELN. Porque ante la incorporación de Violeta, la terrorista del Centro Comercial Andino, a la mesa de negociación, muchos pensaron -o se quedaron pensando- si detrás de estos disturbios callejeros que llevaron a esta gente a la cárcel no estaba escondidito precisamente este grupo guerrillero, o si los liberados no podrían terminar en cualquier caso ayudando a pedalear la paz con el ELN.

Al respecto del comisionado, Danilo Rueda jura que eso no se habló ni un minuto en la ronda de conversaciones de Caracas. Pero el jefe de la delegación del Gobierno en la negociación, Otty Patiño, ha dejado claramente abierta esa posibilidad.

Como desde luego ha habido reparos de la rama judicial a lo que podría ser una usurpación de sus funciones. Y como venimos de un desplante grave del presidente, que no se hizo presente en la posesión de unos magistrados, lo que dejó abierta una herida que todavía no cierra, pues ayer el presidente sí se hizo presente en una ceremonia, en la que ahí sí no estaba confirmado que iría.

Se trataba de la condecoración de varios magistrados. Allá se presentó para sanar la herida y además hizo saber que estaba muy interesado en conversar con la rama judicial de los recursos adicionales que le asignará el Gobierno.

Pues que se vayan apurando jueces y magistrados a raparle la mano, porque la platica de un gobierno tremendamente asistencialista y con una filosofía de estado gigantista y con una reformas muy profundas en toda clase de campos que todavía no parece estar muy bien diseñadas, la platica se acaba rapidito. Que corran a raparle la mano.

Tik Tak: dudas ante una liberación masiva de la primera línea

Suena el primer Tik Tak de este martes 13 de diciembre en SEMANA, y suena por los lados de la polémica del momento, que es el decreto presidencial que permitirá la liberación de los jóvenes de la primera línea detenidos en las cárceles del país para convertirlos en gestores de paz.

Pero esta movida del presidente Petro ha despertado grandes, grandísimas inquietudes no solo entre los jueces, sino entre la misma Corte Suprema de Justicia, cuyo presidente las expresó en una entrevista en el diario El Tiempo, la Fiscalía, la Procuraduría y amplios sectores de la opinión pública.

La primera gran inquietud es qué significa ser gestor de paz. Nadie ha podido entender gestor de paz en dónde, en qué, para qué. Esta figura sí se ha utilizado evidentemente antes en procesos de paz con grupos armados organizados. Pero en el caso de la primera línea, los 230 jóvenes que serían beneficiarios de la libertad no pertenecen a un grupo determinado, sino que parecen ser fuente de montoneras improvisadas para provocar el desorden en medio de las protestas sociales callejeras.

La segunda gran inquietud tiene que ver con las atribuciones que se toma el poder Ejecutivo en detrimento del Judicial, porque varias opiniones autorizadas piden que sean los jueces los que en últimas tengan esa última palabra, pero el presidente Petro ha integrado una comisión con los ministros de Justicia, Defensa, el estadista del Ministerio del Interior, Alfonso Prada, y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), para que sean ellos los que estudien caso por caso.

¿Pero quién sabe qué es lo que van a estudiar? Eso desde luego es un imposible por razones lógicas, siendo la primera de ellas que no es viable hacerlo antes del plazo fijado por Petro para esta liberación que es Navidad, pero, además al respecto, el estadista Prada, del Interior, ha dicho la gran ridiculez de que hay que mirar la vocación de reconciliación de cada persona, y el de Defensa la otra ridiculez de que ellos no van a ponerse a mirar y revisar o evaluar pruebas.

Pero, entonces, ¿cuáles van a ser los criterios para liberar a las personas?, ¿que este simplemente quemó un bus?, ¿o que este simplemente quemó un CAI?, ¿o que este simplemente armó un instrumento improvisado para disparar contra la Policía?, ¿o que este atravesó un cable en la calle para degollar a un motociclista?, ¿o simplemente que están detenidos por faltas muy graves sin que importe cuáles ni cuánto daño hicieron y por qué los jueces consideraron que por su gravedad deberían estar detenidos? Y hay más inquietudes que seguirán en el próximo Tik Tak.