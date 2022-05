Tik Tak: el despelote que vive Medellín y la rebeldía del gabinete contra el alcalde (e) Restrepo

A las 6:53 minutos de la mañana suena el segundo Tik Tak de hoy lunes 16 de mayo en SEMANA y suena por los lados del despelote que se está produciendo en Medellín, tras las primeras horas de posesión del alcalde encargado, Juan Camilo Restrepo, que no se puede confundir con el otro Juan Camilo Restrepo, el reputado economista que ha sido tres veces ministro.

Este Juan Camilo Restrepo viene de ser Alto Comisionado para la Paz y aunque llegó hablando duro para comunicar que él no era ningún títere, ni ningún monigote y que iba a gobernar de verdad, fue recibido también de forma dura por los miembros del equipo del sancionado mandatario Daniel Quintero, que encabezado por la secretaria de Gobierno, María Camila Villamizar, están tomando decisiones que no han sido autorizadas o avaladas por el alcalde interino.

Todo permite pensar que ni Quintero, ni su equipo, están dispuestos a respetar la polémica decisión de la procuradora Margarita Cabello, quien la tomó, como sabemos, por el delito de intervención en política en el que aparentemente incurrió Quintero.

En el curso de esta mañana, precisamente la secretaria Villamizar convocó a un comité de gobierno, que el alcalde interino no solo no autorizó, sino que pidió cancelar. A lo que ella le respondió que no, que su jefe no era él. Simultáneamente, se robaron 15 computadores de la Alcaldía, coincidiendo con el anuncio del alcalde Restrepo, de que solicitará al contralor una auditoría sobre la sede del gobierno de la ciudad.

¿Cómo se va a manejar la Alcaldía de Medellín con un alcalde interino que reemplaza a otro que niega a irse? ¿Cómo se va a manejar la ciudad si el mandatario encargado encabeza un equipo que no le recibe órdenes a él y que está dispuesto a desafiarlo para forzarlo?

Estas son las consecuencias que veremos si resulta cierto aquello del ‘Cambio en Primera’, la famosa frase del sancionado Daniel Quintero, que desde ya augura cómo sería un gobierno que no respeta la institucionalidad, cuando no funciona como quiere.