Tik Tak: el gobierno Petro, entre anuncios y aclaraciones

A las 6:48 a. m. suena el segundo Tik Tak de hoy viernes 26 de agosto en SEMANA y suena por los lados de los anuncios del Gobierno que se siguen corrigiendo sobre la marcha en las últimas horas.

Ha habido dos aclaraciones en particular: las confusas declaraciones del presidente Petro en torno al fin de la erradicación forzada de cultivos de coca, que dio la impresión de que ningún cultivo será perseguido y que en su erradicación oscilará entre el derecho del pequeño campesino a cultivar su parcela con un producto que le genera ingresos y el derecho a las comunidades a la erradicación voluntaria por las buenas.

La impresión inicial, que produjo las declaraciones del presidente, fue que en Colombia no habrá erradicación forzada, y punto por eso. En las últimas, horas al propio presidente le tocó salir a aclarar que eso no significa que él esté renunciando al proceso de acabar con los cultivos Ilícitos, que donde no se realicen acuerdos en sus instituciones voluntaria de cultivos ahí sí procederá la erradicación forzada.

Bueno, oportuna aclaración la segunda que provino del lado de la ministra de Agricultura, Cecilia López. Se hablo del Catastro multipropósito de los altos impuestos que recaerán sobre la tierra improductiva, sin importar si su propietario tiene que venderla para pagarle al fisco, así como la posibilidad de negociar con los invasores de tierra y el proceso que vendrá con los bienes incautados por el Estado a los ilegales.

Ha dejado flotando en el ambiente la sensación de que las tierras productivas en Colombia pueden ser invadidas, como ha venido sucediendo en el Cauca o como ocurrió este domingo cuando 150 personas ocuparon una finca ganadera y palmera en el César. Un grupo que proclama ser proreivindicación de tierras. La ministra López tuvo que salir a ordenar sus ideas y sus mensajes haciendo un llamado a los campesinos para que no invadan tierras productivas, que son de propiedad privada, que el acceso a la tierra por parte de personas con proyectos locales agroindustriales se debe hacer respetando la ley y la Constitución.

“Esto no es invadiendo tierras, no”, afirmó la ministra López. En el mismo sentido de andar anunciando y después aclarando habrá que esperar la aclaración probable del ministro de Defensa sobre los bombardeos aéreos. ¿Al fin quedan prohibidos del todo hasta nueva orden o solo quedan prohibidos aquellos sobre los que existe evidencia de que hay menores reclutados?

O sea, esto significa que no podrá haber bombardeos aéreos si primero el Ejército y su fuerza aérea son capaces de dar la garantía absoluta de que en ese campamento no hay un solo menor. A este ritmo, el Gobierno va de declaración en aclaración.