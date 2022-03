Tik Tak: el pelo de Rodolfo y el codazo a una petrista

Suena el segundo Tik Tak de hoy martes 7 de marzo en SEMANA y suena por los lados de noticias curiosas de este cierre de la primera etapa electoral.

El ingeniero Rodolfo Hernández, candidato presidencial que no está en ninguna coalición, de un día para otro nos apareció con pelo. De una calva incipiente, pero muy digna, pasó como por arte de magia a una cabellera roja de abundancia considerable.

Implante muy probablemente no es, porque eso necesita tiempo. Aunque el ingeniero Rodolfo haya permanecido un poco desaparecido estos últimos días con todo y que en este lapso dio a conocer una interesante escogencia suya de candidata vicepresidencial en cabeza de la docente Marelen Castillo.

Si no fue implante, opinan otros que es un bisoñé lo que logró ajustarse el ingeniero en la cabeza. El hecho es que de Rodolfo indudablemente se ve más joven. No faltan quienes dicen en las redes que su pelo se “trumpizó”, haciendo alusión al expresidente Donald Trump. Pero su pelea no es con el pelo, sino la que librará a partir del 13 de marzo cuando empiece la verdadera contienda electoral.

La otra noticia curiosa es el codazo, que montados en la misma tarima al lado de Petro, le pegó el candidato petrista Álex Flórez a Susana Gómez, o Susana Boreal en redes, para correrla del lado del candidato luego de reclamarle algo al oído. Ambos son candidatos del Pacto Histórico al Congreso y comienzan con codazos.

El incidente sería sencillamente desagradable si no fuera porque el petrismo tiene fama de misógino desde que la candidata Ángela María Robledo salió pitada de ahí cuando detectó las corrientes machistas de la Colombia Humana, pero aparentemente inhumana con las mujeres. Esa fama la tienen los entornos del petrismo, pero a Boreal no logró Flórez sacarla a codazos de allí, ni hacerla mover un centímetro; firme la Boreal.

Entonces, pelo de generación espontánea en un candidato por un lado y codazos entre candidatos de una misma coalición del Congreso por el otro, cosas que ocurren en esta extraña y confusa campaña electoral.