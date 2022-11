Tik Tak: empieza fiesta con dineros de la salud

Suena el segundo Tik Tak de hoy miércoles 23 de noviembre en SEMANA y suena por los lados de la noticia de que ya empezó el reparto de los dineros de la salud, aun antes de que se haya presentado su reforma para fines para los cuales no estaban contemplados.

Y me refiero concretamente a que para parar un paro, así como lo oyen, y vale la redundancia... Para parar el paro convocado para el día de hoy, el Gobierno ha resuelto ofrecer a motos de bajo cilindraje, a taxis, a microbuses urbanos y servicios públicos urbanos de intermunicipal, una rebaja en el Soat o seguro obligatorio de accidentes de tránsito.

¿Cuánto costará esta gavela? Dos billones de pesos que saldrán del Adres, que administra los recursos del Sistema General de Seguridad Social. El déficit que este regalo generará será cubierto por medio de una edición presupuestal. De cada póliza que se vende al Adres se destina a la mitad de su costo; con ello se apoya la red hospitalaria del país y pues eso con el objeto de que se pueda atender a quienes sufran accidentes de tráfico.

Es decir, el Soat es un seguro diseñado para proteger la vida y la salud de quien lo haya comprado. Luego, no hay razón para la furia de moteros y demás sectores. Pues hoy, seis de cada diez motocicletas no lo tienen, pero también se pone furiosos si se lo piden las autoridades de tránsito y los sancionan por no llevarlo.

Y como si fuera poco, el Soat se utiliza indebidamente para cobrar accidentes de salud no relacionados con incidentes de tráfico, irregularidades que tasan las aseguradoras en 450.000 millones de pesos. Por lo cual, estas se quejan de que vender Soat no es rentable. En algunos casos, dicen, por cada 100 pesos que reciben de prima, en Soat se pagan más de 174 pesos en un accidente.

En otras palabras, desastre en cadena. Hay evasión porque no lo compra el 60 % de las motos, ni el 30 % de los demás vehículos. Hay gran siniestralidad vial, que va en incluso en aumento, no solo por la invasión de motos en las calles zigzagueando por cualquier rincón, sino por la poca pericia que se les exige a quienes las conduce. Lo que causa que el Soat, pues, se vuelva muy mal negocio para las aseguradoras y hacen trampa con el Soat, además.

Y, ahora, le echan la plata de la salud para calmar a quienes quieren paralizar la ciudad con un paro, porque sencillamente los obligan a comprar un seguro que solo tiene como propósito proteger sus propias vidas.

La derrota de Messi y de su equipo frente al poco favorito equipo saudí, sacó a relucir una de las cosas más bonitas del fútbol: que cualquier cosa puede pasar. Por eso, ojo, que muchos equipos poderosos han llegado a la Copa Mundo más inflados de lo que deben… Escuche a María Isabel Rueda.

Suena el primer Tik Tak de hoy miércoles 23 de noviembre en SEMANA y suena por los lados, como es obvio del Mundial de Qatar, la noticia del mes. Porque en medio de las críticas políticas a un país muy cerrado, donde no hay libertad de prensa, ni respeto por los derechos humanos, pues se ha abierto un debate entre los hinchas del fútbol que discuten si eso es secundario.

Incluso algunos de los que cubren periodísticamente el evento suavizan la situación política en todos sus informes en aras de su oficio de comentaristas deportivos, que eso también está en discusión. Pero lo más curioso de esta Copa Mundo es que las noticias las han empezado a producir las malas noticias, como la derrota de ese ídolo mundial que es el argentino Lionel Messi, lo cual tiene enfermos a sus admiradores alrededor del mundo y de catre a su país Argentina.

La derrota de su selección frente a Arabia Saudita es la peor de su historia, aún más humillante que la conocida como la maldición de Camerún en 1990, cuando Argentina sufrió una derrota en Italia 1990. Pero no es el peor shock en la historia de la Copa Mundo, también son históricas la derrota de Estados Unidos a Inglaterra en 1950 y de Corea del Norte a Italia en 1966, es una de las cosas bonitas del fútbol, que nada se puede dar por garantizado.

Analistas deportivos sostienen que España, Alemania y Bélgica llegaron al torneo de Catar con expectativas casi tan altas como las de Argentina, The New York Times incluso asegura que la estrella de la selección española Sergio Busquets es inexperto, lo cual hace débil su selección; que la edad de Bélgica es su debilidad, que su momento ha llegado y se ha ido, y que Alemania tiene aires de un equipo en transición.

Mientras tanto, Costa Rica llegó a los cuartos de final hace ocho años, de manera que ¿por qué le va a temer a España? Y aunque Canadá no ha estado en un Mundial desde 1986, tiene a bordo dos estrellas capaces de desestabilizar la defensa belga; Japón llega con un equipo muy experimentado ya en Europa, todos ellos con ventajas que no tenía Arabia Saudita. Conclusión: si los saudíes pudieron causar un shock en el Mundial de Qatar, ¿por qué no puede hacer lo mismo cualquiera de los equipos no favoritos convocados a esta Copa Mundo? Esperemos a ver.