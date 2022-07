Tik Tak: en la era Petro, ‘fracking’ no, y punto

Suena el segundo Tik Tak de hoy viernes 8 de julio en SEMANA y suena por los lados de si finalmente habrá o no fracking en Colombia. La pregunta se vuelve más imperiosa a raíz de que la Sección Tercera del Consejo de Estado negó este jueves las pretensiones de una demanda que quería la nulidad de las normas que establecieron los criterios, procedimientos y requerimientos técnicos para hacer fracking en Colombia.

Es decir, la decisión del Consejo de Estado permite que en Colombia se haga fracking por ahora, porque la demanda no logró demostrar, según el Consejo de Estado, que represente un riesgo para los recursos naturales y la salud humana, animal y vegetal.

Pero reiteró que la decisión de utilizar esa técnica, que consiste en el fracturamiento hidráulico utilizando chorros de agua de altísima presión para tumbar rocas que impiden extraer petróleo o carbón a muy altas profundidades, se debe basar en un adecuado estudio científico de los factores que provocan riesgos. Claro que la actividad no está prohibida, porque Colombia ya incluso tiene una reglamentación técnica que se lo permite y el problema es que ya existen pilotos de fracking para medir, precisamente, sus riesgos; estos están contratados y funcionando.

Cancelarlos, como propone la nueva ministra de Ambiente, Susana Muhammad, llevaría a millonarias demandas contra el Estado.

Pero ni siquiera han sonado por el lado del nuevo gobierno advertencias como la del exalcalde Enrique Peñalosa, según el cual, no hacerlo implica dejar dólares y miles de millones de dólares en petróleo bajo tierra, que, por el contrario, permitirían que los jóvenes colombianos tuvieran más oportunidad y se hicieran en Colombia mejores y más pujantes obras públicas.

A esto, Petro ya le respondió: “En mi gobierno no habrá fracking, porque, hermano”, le dice Petro a Peñalosa, “el problema no es cuantos dólares quedan bajo tierra, sino: si se hace fracking, ¿cuántas vidas se pierden encima de la tierra?”.

Peñalosa reiteró: “No hacer fracking hace más pobres a los colombianos, acaso, ¿cuántas vidas se han perdido en Canadá, Rusia, Australia o Estados Unidos? Usted no es el único que protege el medio ambiente de los colombianos”, le recordó Peñalosa a Petro.

Entonces, volvemos a la pregunta inicial, ¿la nueva decisión del Consejo de Estado implica que en Colombia sí puede haber fracking cuando ya hay dos contratos andando o, por el contrario, impera la decisión del gobierno Petro de prohibirlo? Respuesta: la segunda.

Si Petro no quiere fracking, no habrá fracking en Colombia. El Consejo de Estado no gobierna, ni legisla, solo estudia la legalidad de lo contratado. Petro solo necesitará una resolución presidencial para suspenderlo y pasar una ley con las mayorías en el Congreso para prohibirlo, o sea, no y punto.