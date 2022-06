Tik Tak: Gustavo Petro se “petrasea”

Suena el segundo Tik Tak de hoy martes 28 de junio en SEMANA y suena por los lados de la posibilidad de que Gustavo Petro no se esté patraseando, sino “petraseando” en el tema de su política energética, que ha producido bastante controversia y preocupación.

Ante el desastre que viene sufriendo Ecopetrol, carátula precisamente del número que circula de SEMANA, según la cual esa importantísima empresa mixta colombiana perdió en cuatro días su valor de 113,5 billones a 87,95 billones, el presidente electo empieza a acomodar sus propuestas. La exploración en Colombia no se suspenderá, anuncia Gustavo Petro -por lo menos los 180 contratos de exploración vigentes-, lo que no habrá son nuevos contratos.

Pero lo malo es que Colombia tiene reservas petroleras máximo para siete años más, que podrían no ser más de cinco. Y aquí las respuestas de Petro a la entrevista con revista Cambio se vuelven más confusas, porque dice que como no va a haber nuevos contratos de exploración, habrá que hacer un manejo de las reservas petroleras probadas que tenemos y que, entonces, lo que hay que hacer es ver cuánto petróleo vamos a exportar. Porque si exportamos mucho, las reservas no aguantan, y si exportamos menos, las reservas sí se prolongan, y eso mide el tiempo en el que la transición será como la palanca de control.

Es decir que inevitablemente exportaremos menos petróleo en la era Petro, llegarán menos divisas por vía de una de las chequeras más importantes de un gobierno, como es la de Ecopetrol, para hacer la inversión social, entonces, ¿de dónde saldrá ese faltante si la meta de Petro es recoger 50 billones anuales más?

La respuesta la tiene el ya prácticamente escogido ministro de Hacienda José Antonio Ocampo; todo depende de si Petro le acepta las líneas rojas trazadas en conversaciones privadas que han tenido, incluyendo asegurarse Ocampo de que los nombramientos de funcionarios claves, como jefe de planeación y director de la Dian, cuenten con su visto bueno para que el equipo económico del gobierno opere bajo la misma lógica.