Tik Tak: La cultura de no pagar peajes

A las 6:10 minutos de la mañana suena el segundo Tik Tak de hoy lunes -6 de febrero- en SEMANA y suena por los lados de la peligrosa cultura del no pago de peajes que ha creado el manejo populista de este Gobierno sobre un sistema que debería funcionar si contara con la voluntad política para exigir su cumplimiento.

El pago de un peaje debe servir para dos cosas; una, para que se pueda costear la construcción de vías y dos, para que sea posible mantenerlas en óptimas condiciones gracias al pago de quienes transitan por ellas. Ambas cosas han fallado usualmente Colombia.

Peaje de Los Papiros, en Atlántico. - Foto: Fragmento de video publicado por @luchovoltios.

Los contratistas, cuando se usaba anticiparles fuertes sumas antes de que hubieran comprado siquiera un bulto de gavilla, en algunas oportunidades se quedaban con toda la platica y la carretera, mamola.

Hoy no se aflojan tan fácilmente los anticipos, pero sí sucede que las carreteras se dañan y los contratistas no las reparan con la debida celeridad ni calidad, si ambas funciones de los peajes funcionaran, perdón por la redundancia, la gente los pagaría con gusto. Pero, adicionalmente, que no es así, crear la cultura del no pago de los peajes empeora la situación.

Peaje Papiros, ubicado en Puerto Colombia, Atlántico. - Foto: A.P.I

Este fin de semana, el fenómeno fue protagonista en el peaje Papiros entre los Barranquilla y Puerto Colombia, en la carretera que comunica -adicionalmente- a la capital de Atlántico con Cartagena. Sencillamente, los que la transitan no quieren pagar más peaje desde que el Gobierno de tomó la medida populista de rebajarlos para calmar los ánimos populares.

Ahora todo el mundo siente que no tiene la obligación de pagar un peaje, pero no es por ahí la cosa, hay que rescatar la cultura del pago del peaje, pero siempre y cuando exista voluntad política y autoridad para que los peajes cumplan las funciones para las cuales están creados. Es decir, para que Colombia cuente con más días y con vías que se conserven y se mantengan con el esfuerzo económico de sus usuarios.