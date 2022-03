Tik Tak | La garrotera en la Registraduría

Suena el segundo Tik Tak de hoy miércoles 2 de marzo en SEMANA y suena por los lados de las polémicas que causa la Registraduría cuando se acercan las elecciones del 13 de marzo, porque lo que han dicho es muy preocupante.

Por ejemplo, que es inminente un fraude, denunció el expresidente Andrés Pastrana, inquietud que recogió y transmitió a su vez la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, en carta al registrador Alexander Vega.

Pues ahora existe la posibilidad de que, de alguna manera, el presidente Duque haya terminado desautorizando las opiniones tanto del expresidente como de su vicepresidenta. Veamos: este lío se originó cuando la empresa española Indra, contratada por la Registraduría para contabilizar con su software los votos de las próximas elecciones, se hizo presente en una reunión de Petro con empresarios españoles durante una reciente gira del candidato en ese país.

Al expresidente Pastrana eso le preocupó porque pensó que un contratista de la Registraduría no podía acudir a una gira política de uno solo de los candidatos a la contienda cuyos votos son los que va a contabilizar Indra. A la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez le preocupó también porque resolvió transmitirle la inquietud al registrador por escrito.

El registrador respondió que todo OK, pero sorpresivamente el presidente Iván Duque salió al paso de las dudas de ambos, Pastrana y Marta Lucía, diciendo: “El nuestro es un sistema electoral que ha sido confiable y no puede haber manto de duda”, respondiendo a la pregunta sobre la carta precisamente de la vicepresidente y canciller expresándole sus dudas al registrador.

Lo que sí se puede decir sin temor a equivocación es que la Registraduría está botando la plata por lo menos en lo que respecta a la pauta didáctica que paga en televisión para explicarles a los ciudadanos cómo votar con el tarjetón al Congreso y a las consultas. Pues la cuña empieza diciendo: si es lista cerrada, vote así, y si es lista abierta, vote acá.

Perdón, registrador, ¿cuántos colombianos entenderán qué es lista abierta y qué es lista cerrada? ¿Cómo distinguirla en un tarjetón? ¿Que si es una tal ponga en la X acá y que si es la otra ponga la X allá? Votar en las próximas elecciones va a requerir mapa, hay que llevar apuntado en un papelito o en la mano todo, desde qué tarjetón pedir de la consulta, porque supuestamente el jurado de votación no se lo va a ofrecer al votante, y dónde exactamente tiene que poner su X, porque ya un votante en la urna no va a aprender si no lo lleva apuntado, qué es una lista abierta y qué es una lista cerrada.

De manera que los esfuerzos didácticos de la Registraduría salen costosos y son inútiles. En lo de Indra, pues está por verse si la empresa saca la cara con su independencia y su profesionalismo y si, como dice el presidente Duque, el sistema electoral colombiano no aguanta manto de duda.