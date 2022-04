Tik Tak: la “hipótesis posible” contra Uribe

María Isabel Rueda cuenta que la jueza del caso Uribe no acusa a este, pero lo deja entre los palos de la justicia por una “probabilidad”. No deja de ser bastante polémico este fallo, que no necesariamente conduce al expresidente a un juicio por soborno y fraude procesal. La Fiscalía podrá insistir en el archivo del caso.

Suena el segundo Tik Tak de hoy jueves 28 de abril en SEMANA y suena por los lados del pésimo resultado del expresidente Álvaro Uribe frente a la posibilidad de precluir o archivar su caso por presunto soborno y fraude procesal.

La jueza 28 de conocimiento Elena Ortiz le dijo que no y no es claro qué sigue: si ahora la Fiscalía tendrá que acusarlo obligatoriamente por estos dos delitos, aunque eso no es tan factible, o si la Fiscalía puede -luego de recopilar otras pruebas, porque la jueza exige el ciento por ciento de las pruebas para el caso de una preclusión- insistir en la solicitud de archivo de este proceso.

En cualquier caso, al expresidente Uribe lo dejan en un incómodo estatus de enredo permanente con la justicia. No deja de ser polémico el argumento de la jueza para su decisión, pues aunque ella no necesariamente hace responsable de soborno de testigos y fraude procesal a Álvaro Uribe, así como sigue respetándole su presunción de inocencia, sí encuentra probabilidad de que haya ocurrencia de estos delitos.

No logra la jueza descartar del todo la injerencia del expresidente, razonablemente valorada por la Corte Suprema de Justicia, y más curioso aún es que Uribe no era ajeno a las funciones presuntamente ilícitas de su abogado Diego Cadena, a partir de lo cual la jueza encuentra que sabía algo o era probable que lo supiera. Aún no se ha demostrado qué hacía Cadena -como comprar testigos-, porque él todavía no está condenado por ese delito.

Curioso también es que, bajo el sistema oral, la jueza haya durado varias horas, casi ocho, leyendo su fallo.

En resumen, al expresidente Uribe seguirán juzgándolo por una hipótesis posible.

La pregunta es por qué la actuación del fiscal del caso Gabriel Jaimes resultó un inmenso fracaso cuando sustentó probatoriamente su pedido de preclusión, aunque este no satisfizo a la jueza y, según ella misma, a él le faltó investigar.

¿Por qué ese fiscal no interpuso recursos? Una teoría es que si los interpone tendrá que intervenir para empeorar las cosas, y delante del Tribunal de Cundinamarca, el mismo que anda tumbando al ministro de Defensa porque no es mujer.

Más conveniente para el expresidente es que el caso regrese a la Fiscalía, donde mediante una mejor investigación aparezcan nuevas pruebas o se concreten las que ya hay, y ahora sí puedan sustentar un nuevo pedido de archivar el caso, y no necesariamente que el expresidente termine en un juicio ante la justicia ordinaria.

Por lo pronto, la culpa de Uribe queda reducida a un concepto: hipótesis posible.