Tik Tak: la nueva ayuda “holística” de EE. UU. a Colombia

Suena el primer Tik Tak de este viernes 15 de julio en SEMANA por los lados del padre Francisco de Roux, porque en medio de su peregrinación para presentar su verdad, o la verdad de la Comisión de la Verdad sobre la verdad de la violencia en Colombia, pues hizo una parada en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En la reunión, el padre De Roux hizo tres peticiones: como él sostiene que la guerra siempre termina siendo contra la población civil, pide primero que se apoye un cambio en la vocación de nuestras Fuerzas Militares y de Policía, de ser fuerzas diseñadas para la guerra, a serlo para la paz. Segundo, que se busque un camino para la legalización de la droga, y tercero, que se cambie la actual política de lucha contra las drogas.

Recordemos que gran parte de la responsabilidad de la violencia en la verdad del padre De Roux recae precisamente en las Fuerzas Militares; por lo menos en la primera parte de sus peticiones, Estados Unidos parece estar escuchando, porque utilizando el bastante curioso argumento de que nuestros cultivos de droga bajaron en 4,5 % (pues digo que es curioso porque en realidad es una cifra muy baja, pero es la primera rebaja que registramos desde 2018), Estados Unidos reconoce que siguen muy alton los cultivos de droga en Colombia. La Casa Blanca prácticamente por primera vez habla de implementar una estrategia bilateral holística que combata toda la cadena de producción, no solo los cultivos. Habla de alternativas de vida productivas a través de la presencia estatal y la inversión en justicia, en desarrollo rural, pero desde luego también en seguridad, pero no habla el comunicado de erradicación, ni interdicción, lo que ha llamado la atención de los analistas.

Recordemos que el presidente electo Petro es un enemigo de la erradicación forzada y parecería -con este comunicado- que Estados Unidos le está haciendo un guiño a Petro. Atrás parecen quedar los días del Plan Colombia en el que Estados Unidos se volvió un gran donante del país para mejorar las condiciones de nuestro Ejército en la lucha contra el narcotráfico.

De ahí es donde viene la segunda petición del padre De Roux ante la ONU: que no apoyen más desde afuera la guerra en el país y que la comunidad internacional no nos done más plata para esta guerra. Sin embargo, Estados Unidos sí habla de seguridad rural, ¿cómo la vamos a hacer con un ejército desfinanciado? Necesariamente, eso implica la presencia del Ejército y de la Policía preparados, por ejemplo, para enfrentar el dominio armado de las licencias de las Farc en Tolú, que es bastante descarado.

Difícil que mientras se pasa de un ejército y de una policía para la paz, de uno que está diseñado para la guerra, el padre De Roux no descarte responsabilidad compartida de las naciones consumidoras para capturar a los grandes mafiosos, algo que obviamente es difícil, para no decir imposible, hacerlo a las buenas.

A propósito, ¿qué es la colaboración holística que ahora propone Estados Unidos? Una colaboración en la lucha contra las drogas en Colombia que sea considerada como un todo y no por partes, ¿qué quiere decir eso? Hasta allá no llego porque no entiendo, pero advierto que esa declaración está siendo considerada un gran cambio de tono de Estados Unidos frente al problema de las drogas en Colombia.