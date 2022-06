Tik Tak: La política se reacomoda

Con dos candidatos en el ruedo, las fuerzas se reacomodan. Muchos políticos aún generan incógnita, pero otros salieron corriendo para donde Petro, comiéndose el cuento de que todo el que no esté con él es uribista y continuista. Escuche a María Isabel Rueda.

A las 6:55 a. m. suena el primer Tik Tak de hoy, miércoles 1 de junio, en SEMANA y suena por los lados de los reajustes políticos, porque aún, por ejemplo, es incierto qué hará el candidato Sergio Fajardo en materia de adhesiones, y tampoco se sabe qué harán los senadores Jorge Enrique Robledo y Angélica Lozano.

Lo que sí es cada vez más claro es que el santísimo salió corriendo para donde Petro, una vez que Fajardo resultó derrotado en la primera vuelta. Tampoco es claro que harán Juan Manuel y Carlos Fernando. No sería raro que todos ellos terminen apoyando a Rodolfo Hernández, pues no se comen necesariamente el cuento del petrismo de que “todo el que no se adhiera al candidato de Pacto Histórico es uribista, continuista o duquista”.

Por su parte, el candidato santandereano ha sido enfático en marcar sus diferencias con ese grupo político y aseguró que son 20 las principales razones y diferencias con el Centro Democrático. Pero, en cambio, ha sido clarísimo que el santísimo llegará al petrismo y, los que no habían llegado, lo harán poco a poco.

No les ha pesado ni por dos segundos las señales de alivio que dio el mercado después de que Gustavo Petro no ganó en primera vuelta. La sola posibilidad de que existiera en el escenario político una opción como la de Rodolfo Hernández le dio un descanso al dólar, que desde hace rato, por puro nerviosismo, venía dando mensajes contradictorios frente al precio del petróleo.

Con un barril a 110 dólares no era compatible un dólar en 4.000 pesos o más. Solamente se entendía que en Colombia se estuviera comprando mucho dólar para sacar pesos del país, pero con excepción del santísimo, sigue siendo una incógnita qué harán los personajes que venían acompañando a Fajardo en su campaña.

Y es que algunos lo harán por convicción, pero otros lo harán por conveniencia, como el exministro Luis Gilberto Murillo, que parece un chiste porque llegó a la campaña de Petro pidiendo que en Colombia terminen los odios. Doctor Murillo, ¿será que no supo a qué puerta estaba golpeando?