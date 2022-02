Tik Tak | Las mentiras de Putin

A las 7:15 a. m. suena el segundo Tik Tak de hoy martes 22 de febrero en SEMANA y suena por los lados de la guerra, que según dicen ya arrancó en Ucrania y que se resume en esta frase: Rusia ya comenzó a desplazar Fuerzas Armadas y Estados Unidos ha sido muy claro en que, en caso de producirse, ellos tendrán sanciones.

A esta hora, la salida diplomática es cada vez más difícil, pero el señor Putin no ha tenido el descargo de decir que su inicial despliegue de tropas a Ucrania pretende proteger a los separatistas ucranianos en las zonas de Donetsk y Lugansk de la represión de su gobierno.

Cerca de 190.000 tropas rusas ya rodean a Ucrania, ya hay videos de convoyes moviéndose en los territorios separatistas ucranianos, aunque no es muy claro que sean rusos y no de Ucrania. Anoche hubo una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero terminó sin que se tomara ninguna acción, como es obvio.

Pero para los analistas, el reconocimiento ruso de estas dos autollamadas repúblicas independientes ucranianas es la punta de lanza de esta potencial invasión. Putin ha llegado hasta el descaro de asegurar que Ucrania no debería existir porque esa es una creación rusa y más bien a estas horas debería pertenecer a Rusia.

Pero no solo está Estados Unidos en máxima alerta, el jefe de Seguridad de la Unión Europea confirma que tropas rusas entraron ya al este de Ucrania a esa región conocida como Dombass, pero aún no se atreven a llamar esta acción como una invasión. Que el mundo se come el cuento, sin embargo, de que lo que están haciendo las tropas rusas en esa zona separatista es servir como fuerzas de mantenimiento de la paz, pues caramba, muy difícil.

Pero la verdad es que Moscú ha fomentado esa revelación separatista desde el año 2014, o sea, los rusos se meten a Ucrania con la disculpa de defender a los ucranianos de los ucranianos. Mientras tanto, el precio del petróleo se dispara y el planeta aguanta la respiración.