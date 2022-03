Tik Tak: las próximas 48 horas

Suena el primer Tik Tak de hoy jueves 17 de marzo en SEMANA y suena por los lados de las 48 horas más decisivas políticamente de este último debate electoral. Porque hasta el viernes tienen plazo los candidatos vencedores, tanto en coaliciones como fuera de ellas, para escoger sus fórmulas vicepresidenciales.

Está también el adiós del exvicepresidente Germán Vargas Lleras a una nueva candidatura presidencial que se veía bastante remota desde el principio. Está la nueva reagrupación política, que se comienza a visualizar en el panorama con tres interrogantes principales: ¿terminará esto en una confrontación de cualquiera contra Petro?, o por el contrario, ¿Fico Gutiérrez seguirá su ritmo ascendente, mientras el otro ganador de las coaliciones, Sergio Fajardo, no logra remontar vuelo de sus lenguados resultados electorales?

Y por último, ¿a quién terminarán apoyando las fuerzas liberales repartidas entre el Partido Liberal de César Gaviria y el Cambio Radical de Germán Vargas Lleras? Por lo pronto, ayer hubo dos noticias al respecto, dos anticipos.

El anuncio de Sergio Fajardo acerca de quiénes no serán sus candidatos a vicepresidente, entre los cuales se enumeró a todos sus compañeros de coalición, incluyó al nuevo senador Humberto de la Calle y, además, incluyó a Ingrid Betancourt, quien en un gesto bastante poco modesto le dijo a Fajardo que acuerdos entre los dos sí, pero que fuera Fajardo el que se uniera a ella y no al revés.

Lo otro que pasó fue la rápida reunión que tuvieron Vargas Lleras y Fico Gutiérrez. No hay humo blanco todavía, pero de que tienen temas de conversación programáticos, pues claro que sí. No deja de ser una lástima que ya el vicepresidente Vargas Lleras no esté en la contienda.

Germán Vargas tuvo dos oportunidades clave en su larga trayectoria política para ser el nuevo presidente de Colombia. La primera ocurrió cuando estuvo cerca de Álvaro Uribe durante su elección y reelección, pero luego se deslindó de él cuando surgió la posibilidad de una nueva reelección. En cambio, Juan Manuel Santos se mantuvo cercano y terminó ganándose el apoyo uribista para llegar a la Presidencia y terminar como terminó. Una de las mayores enemistades políticas de la historia de Colombia.

La otra posibilidad de una candidatura presidencial viable que Germán Vargas Lleras dejó pasar, esta vez por lealtad con Santos, fue cuando no se le atravesó a su reelección. De ahí salió un muy vigoroso vicepresidente que manejaba sectores como el de la vivienda y el transporte.

También por hechos conocidos, una rotunda nueva derrota electoral. De manera que las inspiradoras y sorpresivas cuñas presidenciales de Vargas en los últimos días, en horario triple A por televisión, resultaron, más que una bienvenida, una nostálgica despedida.

Claro que él aún se mantiene como un político bastante influyente, porque aunque perdió varias curules en el Congreso, Cambio Radical mantiene una importante representación. Sus resultados no fueron la debacle. De ahí que el senador petrista Roy Barreras anda diciendo que qué lástima el retiro de Vargas porque es un magnífico estadista, en un intento para llevárselo para allá, al lado de Petro.

Las conversaciones con Fico Gutiérrez que, según han hecho saber ambos, buscan acercamientos programáticos y ahí Vargas tiene bastante que aportar porque, como pocos colombianos, conoce el país de cabo a rabo.