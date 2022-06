Tik Tak: los resultados de las elecciones presidenciales del domingo

No habíamos visto una situación tan insólita como la de que los candidatos presidenciales tengan que salir a prometer públicamente que respetarán los resultados del domingo. Pero más insólito aún es que uno de los dos candidatos condicione ese respeto a que los resultados sean “transparentes”. Solo el registrador puede certificar eso y no depende de un criterio subjetivo, sino técnico. Escuche a María Isabel Rueda.

A las 7:47 a. m. suena el primer Tik Tak de hoy miércoles 15 de junio en SEMANA y suena por los lados de lo inverosímil que es tener al país, tener a Colombia, en la posición de estar presenciando la discusión de si los candidatos aceptarán o no los resultados electorales del domingo.

La discusión incluso ha producido que el propio presidente de la República, Iván Duque, tenga que salir a recordar que existe tal obligación y que el director de la Policía reconozca que por las redes oscuras se está coordinando ―según han detectado― citaciones a los revoltosos para desconocer los resultados del domingo, imponiendo trabas a la gobernabilidad.

La pura verdad es que la culpa de esto tiene varias fuentes, varias causas. Una es la falta de reputación de la Registraduría. No obstante, la primera vuelta salió muchísimo mejor que las caóticas elecciones a Congreso y a consultas.

Otro culpable puede ser Gustavo Petro, quien aparece públicamente prometiendo que respetará los resultados electorales siempre y cuando ellos sean transparentes. ¿Quién resuelve si son transparentes? Pues por esta declaración parecería que es Gustavo Petro y que la transparencia a la que alude depende de si él queda satisfecho o no con esos resultados.

Estaremos en tal estado de crispación que todo esto dependería de lo amplia que resulte ser la diferencia del candidato que gane frente al candidato que pierde. Parece que una diferencia grande sería, a estas alturas, lo único que legitimaría el resultado. Pero cabe una altísima posibilidad de que la diferencia entre los dos candidatos sea pequeña, porque todo indica que estarían muy empatados.

Solo una de todas las encuestas que alcanzamos a conocer antes de la veda de esta semana indicaba que Petro le llevaba 10 puntos de diferencia a Rodolfo. En todas las demás, las diferencias no pasaban del margen de error. Luego, el país debe ser lo suficientemente maduro para procesar un resultado que resulte estrecho, como ha pasado en democracias muy grandes como la de Estados Unidos. Sin que a diferencia de lo que ocurrió en el Gobierno Trump, los ciudadanos salgan a echarse bala con la Policía.

La Constitución está montada sobre una fórmula institucional que consiste en que la Registraduría, en Colombia, es la que informa el resultado de las elecciones y el Consejo Electoral lo revisa, y esa es la autoridad que debe producir la tal transparencia que exige el candidato Gustavo Petro, no él. Ese resultado tendremos que aceptarlo todos, nos guste o no nos guste, es una realidad. Pero llegar a un estado de cosas en que los candidatos deben salir públicamente a prometer que respetarán los resultados electorales no deja de ser insólito y más insólito aún que uno de los dos candidatos condicione ese respeto a que exista transparencia, pues es un concepto que a estas alturas del paseo produce fuertes sospechas de que obedezca criterios subjetivos y no técnicos.