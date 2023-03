Tik Tak: Nicolás Petro, ¿Fueron cupos, o puestos?

Suena el segundo Tik Tak de hoy 7 de marzo en SEMANA y suena por los lados de las explicaciones del ministro del Interior, el estadista Alfonso Prada, mencionado en los WhatsApp de la expareja de Nicolás Petro en torno a los cupos que le habría regalado en la burocracia estatal al hijo del presidente.

No convencen sus explicaciones, las que dio ayer, porque tienen un truquito: Prada asegura que él no da cupos, pero no dice que no dé puestos, y en cuanto a los puestos que sí da, insiste en que sus candidatos “son sometidos a los procedimientos de recursos humanos y sin saltarse los pasos de transparencia e idoneidad para incorporarse a la nómina”.

Nicolás Petro. - Foto: GERARDO GÓMEZ - semana

Hasta ahora, de las declaraciones del estadista nos queda claro que a él no le gusta llamar cupos a los puestos y que probablemente la palabra “cupo” provino del propio Nicolás Petro y o de su esposa de Daysuris, para quienes puestos en el Gobierno son en realidad cupos.

Tampoco aclara nada el estadista Prada en sus intervenciones de ayer, después de un silencio del fin de semana sobre la investigación que le abrió la Procuraduría por no haber acatado sus advertencias sobre lo que se venía en la sede de la petrolera Emerald Energy en Los Pozos del Caguán.

Portavoz del Gobierno Alfonso Prada - Foto: Presidencia

Ni él ni el ministro de Defensa se han referido de manera muy extensa a la investigación que les abrió la Procuraduría. A este último, al de Defensa, como responsable de no enviar los refuerzos para evitar el secuestro, la tortura y el degollamiento de policías del Esmad enviados prácticamente desarmados a la zona, cuando ellos hicieron a sus superiores un llamado de auxilio urgente.

Ambos ministros prefirieron refugiarse entre las alas protectoras del presidente Petro, con la de quien escribe tuits con la disculpa de que es que los ministros no hicieron lo que hubieran preferido otras personas, entrar a la zona a sangre y fuego.

Liberación uniformados del Esmad que estaban secuestrados por la guardia indígena en San Vicente del Caguán, Caquetá. - Foto: Semana API

No, es que de eso no se trata, de lo que trata es que no puede ser posible que Ejército y Policía no estén atentos a entrar a controlar zonas para prevenir alzamientos violentos de orden público, ni que prosperen su secuestro colectivo, ni que los degüellen, ni que finalmente los retiren a todos humillados, mientras los ministros agradecen a los violentos por su cerco humanitario.

“Es que los militares vienen de último, último”, dice Prada, “primero está el diálogo”. Estadista, en Los Pozos no hubo diálogo cuando se anticipó lo que venía, usted ni siquiera envió a su viceministra de diálogo social, llegaron cuando ya estaban secuestrados los policías, y a lo último, último, como usted lo llama, ni siquiera ocurrió lo militar. Esa es la forma en que gobierna este gobierno.

Escuche aquí el primer Tik Tak de María Isabel Rueda de hoy martes 7 de marzo:

Suena el primer Tik Tak de hoy martes 7 de marzo en SEMANA, y suena por los lados de la cantidad de proyectos de ley que se acumularán en el Congreso al lado del polémico texto de autoría del Gobierno a través de su ministra, Carolina corcho, con respecto a la reforma a la salud.

De entrada, esta acumulación es el primer factor que complicará los planes iniciales del Gobierno, que eran pasar su reforma por una aplanadora de las mayorías, acortando su trámite mediante el truco de no darle tratamiento estatutario al proyecto, sino ordinario para, así, entre otras, tener menos debate.

Anoche se daban los últimos retoques al proyecto que presentarán los partidos Conservador, Liberal y La U. En él se salvan las EPS, pero sin manejo de platas, porque será el Adres el que gire el dinero a las propias EPS y a las IPS, cuyo importante papel como aseguradoras de salud conservarán las EPS. Los partidos Conservador, Liberal y de La U también nos salvarían con su proyecto de la estatización de la salud y su peor peligro: que la plata para curar a los colombianos quede en manos de gobernadores y alcaldes con la amenaza que ello conlleva por la corrupción y la politización de la salud.

Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador. - Foto: Prensa Partido Conservador

También está un tercer y un cuarto proyecto, presentados por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras a nombre de su partido Cambio Radical, y el del expresidente Álvaro Uribe a nombre del Centro Democrático.

El proyecto de Vargas, igual que el de los partidos, acoge la propuesta del Gobierno de fortalecer la atención primaria, a la que nadie se opone, y la de prevención como sistema de salud —tampoco nadie se oponía a ella— y la territorialización —a la que tampoco se opone nadie—.

El secretario de la Cámara, Jaime Luís Lacouture, recibió la reforma que llevó personalmente al Congreso Germán Vargas Lleras. - Foto: Cambio Radical

Porque si algo falla luego de estos 30 años de trabajo que se han invertido en el sistema de salud que viene funcionando en Colombia con cobertura casi universal, como el 98 %, es la salud en las zonas rurales, que es lo que hay que mejorar.

Todos los proyectos coinciden, igualmente, en mejorar las condiciones de los médicos enfermeras y auxiliares de la salud, y también en que hay que preparar especialistas porque en este momento son escasos y complica la prestación óptima de la atención de salud.

Pero los proyectos no gubernamentales coinciden por distintas vías en salvar a las EPS, ya que cumplen un papel que de otra manera pasaría a ejercer el inepto Estado, como lo es la gestión de riesgo. Vargas incluso defiende este papel en lo financiero y coincide con los demás proyectos de reforma en lo operacional, que es otra función que manejan las EPS, en lugar de sacrificar, como pretende el Gobierno, las redes de servicios que la EPS ya tienen montadas y organizadas.

Ministerio de Salud y Protección Social fachada - Foto: David Romo- Presidencia / NICOLA

En conclusión, todos los proyectos distintos al del Gobierno se oponen a la estatización absoluta del sistema de salud colombiano y al regreso al funesto servicio social anunciado por el director del Adres, con la expresión “gústele al que le guste, el Seguro Social regresará a Colombia”.

¿Logrará esta multiplicidad de proyectos de ley de un sistema de salud que ese ejemplo para el mundo, y uno de los mejores en el ranking latinoamericano e incluso americano, demos un peligrosísimo salto al vacío como pretende la ministra Corcho, sin que sepamos dónde y cómo terminaremos aterrizando?