Tik Tak: oda al tapabocas

María Isabel Rueda opina que con el tapabocas obligatorio hemos convivido dos años a la fuerza. Han sido nuestros escudos contra la espuma de saliva, vehículo de la covid-19. Ahora en Colombia no será de uso forzoso a partir del primero de mayo, con excepciones. Pero muchos nos hemos acostumbrado tanto a él que incluso nos asalta el temor de que, sin llevarlo, nos sintamos semidesnudos.

Suena el segundo Tik Tak de hoy martes 26 de abril en SEMANA y suena por los lados del bendito tapabocas con el que llevamos conviviendo a la fuerza dos años, porque el Gobierno anunció que a partir del primero de mayo ya no será obligatorio su uso, salvo excepciones, como cuando uno va en una transporte público o ingresa a un hospital.

Los requisitos son claros, su uso obligatorio en espacios cerrados se levanta en los municipios que tengan vacunado a mínimo el 70 % de la población y 40 % con refuerzos. El problema es que, según parece, solo 78 de los 1.102 municipios cumplen con este requisito, por eso el resto está que corre para acabar de vacunar a su población para liberarse del bendito tapabocas.

Sin embargo, muchos nos hemos acostumbrado a él, nos da tranquilidad tal vez por los psicoseados que nos dejó la pandemia desde para andar en la calle hasta para acudir a alguna cafetería o restaurante o montar en bus o en taxi. Nos da tranquilidad en una reunión, en una multitud, en un avión, nos da tranquilidad estar en un encuentro personal con los amigos de siempre.

Hemos tenido que aguantar, los dos años, hasta instrucciones contradictorias sobre su uso, un día que hay que usarlo, otro que eso no sirve y otro que sí sirve, pero que hasta los tapabocas tienen su ciencia y sus protocolos deben tener capas y no estar hechos de cualquier material, deben usarse adecuadamente sobre nariz y boca.

Han sido realmente nuestros escudos protectores contra las espumas de salida que han flotado en el aire todos estos meses como vehículo de la covid. Nos tuvimos que acostumbrar, en fin, a su uso cotidiano imperioso, ¿será tan fácil ahora liberarnos de él?

Muchos lo lanzarán al aire felices como los birretes de un grado como símbolo de coronación académica. Aparentemente, en Colombia coronamos contra la covid. No en otros países como China, donde en ciudades como Shanghái han confinado a la fuerza a sus habitantes nuevamente, muchos encerrándolos con rejas callejeras en sus viviendas. Espantoso.

En Colombia las cifras de la covid dan parte de bastante, puede que no completa, tranquilidad. No podemos estar totalmente con la guardia abajo nunca, pero por eso mismo muchos nos preguntamos si cuando nos liberemos del todo el tapabocas obligatorio, ¿de pronto no nos vamos a sentir semidesnudos?