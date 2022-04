María Isabel Rueda plantea lo que ya se sabe con certeza y lo que no del extraño episodio de la visita del hermano de Petro a las cárceles. ¿Se invitó o lo invitaron?

Tik Tak | Perdón social: ¿qué es y con qué se come?

Suena el primer Tik Tak de hoy lunes 18 de abril en SEMANA y suena por los lados de la espiral de críticas, que no paran, en torno al perdón social de Gustavo Petro.

¿Qué es lo evidente hasta hoy de acuerdo con los resúmenes hechos por este mismo medio, por SEMANA, y por otros que se han basado tanto en lo que el hermano de Petro como el propio Petro han declarado?

Uno: que el hermano de Petro sí fue a La Picota, pero a estas horas no se sabe si a hablar o a dejarse hablar de perdón social.

Dos: que entre sus entrevistados sí estaba uno de los mayores símbolos de la corrupción, el exsenador Iván Moreno, cerebro del Carrusel de la Contratación en Bogotá, como el mismo Gustavo Petro lo reconoció.

Pero no fue el único, como Gustavo Petro quiso decir, ¿qué estaba haciendo su hermano en La Picota? ¿Hablando con Iván Moreno? No, entre los visitados por el hermano de Petro estaban toda suerte de delincuentes tanto de la casta de los paras como de la casta de los narcos y los corruptos, desde luego.

Tres: que el propio Gustavo Petro fue el que confirmó que Iván Moreno se ofreció a ser el constructor, en palabras de Petro, y abro comillas, “de algo que yo he propuesto y que se llama perdón social”, cierro comillas.

Cuarto: vuelvo a citar las palabras de Petro “el perdón social no es algo que se está discutiendo dentro de las cárceles”, eso lo dice Petro.

Quinto: que líderes del Pacto Histórico, como Cielo Rusinque, dicen claramente que la invitación al hermano de Petro fue de Iván Moreno a la campaña de Petro, con lo cual la verdad acerca de este episodio se vuelve aún más confusa. ¿Quién invitó a quién?, ¿de quién es la idea y en qué consiste, sobre todo, el tal perdón social?

Y por eso, de ahí en adelante, las últimas horas de Petro han sido Troya. No sabe cómo separar perdón social de rebaja de penas porque, según él, reconciliación social no se puede confundir, por Dios bendito, con rebaja de pena.

Pero los presos en las cárceles con los que además de Iván Moreno se reunió el hermano de Petro aseguran que en la reunión sí se habló de rebaja de penas.

Aunque se puede apostar que hoy aparecerán algunos a los que ya debieron preparar para decir que eso no es cierto, que ellos ya no necesitan rebajas apenas porque ya casi van a salir de la cárcel y que de rebajas no se habló jamás.

La situación obviamente la han aprovechado los rivales políticos de Petro en la campaña para rechazar rotundamente las rebajas de penas, ni para corruptos ni para paramilitares ni para narcos.

Pero lo que sí resulta extraño, y hay que decirlo, es que en esta polémica, que aparece en un claro contexto político en las vísperas de la primera vuelta presidencial, salga a mediar en esta discusión el propio fiscal general Francisco Barbosa, quien en una columna del domingo en el diario El Tiempo rechaza abiertamente en el primer párrafo, y en el título de la misma, la tesis del perdón social, que según Petro, sacó de los postulados del filósofo argelino francés Jacques Derrida.

De entrada el fiscal se va por la interpretación de que el perdón social implica beneficiar a los corruptos que han sido condenados judicialmente. Y que sacar de ese tenor a los presos podría sustituir la Constitución y poner en entredicho la autonomía de la Rama Judicial.

Luego de esa editorial del fiscal, uno concluye por qué él resume los resultados de la Fiscalía en la lucha contra la corrupción que son amplios según sus cifras, pero esta última parte de la explicación del fiscal Barbosa está más que justificada, que él explique qué ha hecho la Fiscalía en esa lucha contra la corrupción.

Pero qué necesidad había de que el fiscal se metiera, tan de frente en una polémica eminentemente de origen político y que, así como dicen, podría darle al petrismo pretextos para que diga que el fiscal está rompiendo su neutralidad electoral y que no ofrece garantías cuando interpreta que la propuesta del perdón social implica unas inaceptables concesiones judiciales que Petro niega rotundamente que estén implícitas en la propuesta.

Barbosa a lo suyo, zapatero a sus zapatos, que no se ponga a contestar controversias que le corresponden controvertir a los rivales políticos de Petro y a la propia opinión pública, desde luego. Porque lo que hace con eso el fiscal es ponerle simbólicamente al servicio de Petro el 10 de la Fiscalía, para que se escape por esa vía, por la de la parcialidad política del fiscal, del enredo en el que él y su hermano se metieron, no sabemos a qué horas ya.