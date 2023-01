Tik Tak: Petro, a ordenar sus prioridades climáticas.

Muchas cosas que vivimos los colombianos culminando esta temporada de vacaciones podrían evitarse o mitigarse si nuestro presidente se apoyara menos en las políticas de pasarela internacional y le diera prioridad, antes que a la mitigación, a la adaptación a las consecuencias de los fenómenos climáticos extremos. Como el clima no lo podemos arreglar solo los colombianos, hay que aprender a adaptarse a sus excesos. Escuche a María Isabel Rueda.

A las 6:19 a. m. suena el segundo Tik Tak de hoy, miércoles 11 de enero, en SEMANA y suena por los lados de los protagonistas de estas vacaciones de saludo al año 2023: invierno, derrumbes y trancones. En las ciudades, accidentes de tráfico, que no tienen que ver propiamente con el cambio climático. Por eso está siendo hora de que el presidente Petro ordene las prioridades de su política de cambio climático. Mientras hacemos el necesario e inevitable desplazamiento hacia unas fuentes energéticas limpias y libres de combustibles fósiles, él ha planteado que este proceso sea más rápido del que un país poco contaminante y pobre como este puede soportar.

Del mundo, Colombia escasamente aporta el 0,4 % de emisiones de carbono. Ello hace pensar que si no tenemos nuestra fuente de recursos principales asegurada, como es el petróleo, tampoco tendremos los recursos para reorganizar estas prioridades porque por encima de la mitigación está la adaptación. Por ejemplo, 164 familias y 700 personas que lo perdieron todo en Rosas, Cauca, tuvieron que ser evacuadas hacia albergues con la Fuerza Aérea porque la montaña donde habitaban literalmente se les vino abajo.

Más de cientos de personas están varadas por la interrupción de vías. Llegan a las terminales y a los aeropuertos de Pasto y Cali para encontrarse dos respuestas: buses que están apenas intentando encontrar vías alternas o trochas, a un altísimo costo en tiempo por recorrer esas nuevas rutas, porque las horas que se gastan de más son impresionantes. Pues en los aeropuertos, los varados encuentran tarifas aéreas de cerca de 3 millones de pesos para salir, por ejemplo, de Pasto.

El invierno no es una sorpresa, lo había advertido el Ideam, que incluso prevé para esta semana que va a seguir lloviendo duro en el país. Si tuviéramos entre las prioridades climáticas la adaptación, el Ministerio de Transporte y la ANI estarían pendientes a su vez de qué lugares vulnerables que tienen las vías cardinales, como la carretera Panamericana, por Dios, para poderse adelantar en la previsión de dónde se podrían presentar los derrumbes en invierno e ir preparando trochas y caminos secundarios para que en altas temporadas de turismo, e incluso en temporadas normales, para que la gente no se quede varada en sus vacaciones y el abastecimiento no se quede trancado en una carretera del país.

Además son cientos las familias que aún se exponen o que ya se expusieron a la inundación de municipios cercanos a los ríos. El Gobierno debe estar ya aplicando prioritariamente esa política de adaptación que evite tales catástrofes porque lo que es el clima, solo los colombianos no lo podemos cambiar. Más que una política de cambio climático de pasarela internacional, la prioridad del país es cambiar comportamientos, formas de hábitat y vigilancia de las carreteras en invierno y en verano. De lo contrario, todos estamos amenazados con resultar sepultados debajo de las avalanchas o varados en alguna carretera del país.

Tik Tak: ¿Dónde están los verificadores del cese al fuego?

A las 6:01 a.m. suena el primer Tik Tak de hoy, miércoles 11 de enero, en SEMANA y suena por los lados del ELN, como va a seguir sonando durante muchos días. Porque primero rechazaron el inconsulto anuncio del cese bilateral de fuego del gobierno, que luego les cambiaron por la súplica de una tregua. Pues sin lo primero y sin lo segundo, es decir, sin ninguna condición clave para que empiecen a desescalar sus delitos, se intenta que siga normalmente el segundo ciclo de conversaciones en México, previendo que se supere la crisis con que se tropieza el proceso en la actualidad por las improvisaciones de este gobierno.

Aquí lo que ha quedado revelado es que el gobierno tiene mucho afán. Mientras unos dicen que quiere mostrar resultados para las elecciones regionales y cosechar votos, el Gobierno sostiene que, por el contrario, su afán es disminuir cuanto antes la violencia en el país. Otros como el senador Ariel Ávila cree que el problema del afán es del gobierno porque solo tiene cuatro años. En cambio, el afán no lo tiene el ELN. Aunque sus principales cabecillas, como pasó con las Farc, se estén cayendo o en la guerra o de viejos y hasta ese precio están dispuestos a aguantárselo sin afán.

Pero el gobierno va rebotando de un extremo a otro. Un día se inventa un acuerdo de cese al fuego bilateral, por cuenta del cual muchos tememos que acuartelen a nuestra fuerza pública. Luego de derogar el improvisado decreto que lo autoriza, firma otro decreto dando vía libre a las operaciones militares ofensivas de la fuerza pública y de la policía contra el ELN. Es muy irónico que el gobierno tenga que echar decretos y decretos, uno después de otro, para que se cumpla esta vez la Constitución, que claramente indica que el ejército y la policía están obligados a defender a los colombianos y no dejarlos al garete como está pasando.

Por ejemplo, en el municipio de Nariño las Farc cómodamente se dan el lujo de patrullar sin que nadie se los impida. En este tire y afloje de órdenes, que no, que sí, el ejército puede estar despistado sobre qué hacer, o incluso atemorizado de realizar cualquier tipo de acción. Se dice incluso que las Farc están carnetizando a los pobladores de esos municipios, porque con las Farc sí sigue vigente la oferta del gobierno del cese bilateral hasta el 30 de junio. Entonces en entre tanto las Farc patrulla municipios y carnetiza a los pobladores.

¿Dónde está la cacareada verificación de la Iglesia y de organismos internacionales como la ONU?, que, por el contrario, está convertida, por algunos de sus funcionarios, en comité de aplausos de las improvisaciones de este gobierno. Sin claridad y sin autoridad no es extraño que las Farc se dediquen en este cese bilateral del fuego a tomarse tranquilas, los municipios del país.