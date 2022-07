Tik Tak: por fin, el nuevo gobierno contra el plan pistola

A las 7:36 minutos de la mañana suena el segundo Tik Tak de este viernes 29 de julio en SEMANA y suena por los lados del tardío rechazo del nuevo comisionado de Paz, Danilo Rueda, al plan pistola que viene ejecutándose contra la policía.

¿Será que hizo las cosas al revés?, ¿qué primero tenía que haber exigido para dar este plan que ya estaba en marcha y no aventurarse en anuncios sobre paz total en medio de la masacre de los policías? Es como ha pasado ya varias veces con el gobierno que entra, que los ya nombrados vienen haciendo anuncios y hasta decretando impuestos mucho antes de que Gustavo Petro se haya posesionado y el gobierno pueda encarrilarse con cierta coherencia interna.

El tal proyecto de paz total, guardadas las proporciones, tuvo el mismo efecto que el proceso de paz con las Farc con la disparada de los cultivos de coca, si bien se supo que el acuerdo incluía la compra de las cosechas de coca, muchos campesinos y desde luego, muchos mafiosos se lanzaron a la siembra. Conclusión, la más grande extensión de cultivos de coca en la historia del país.

En el caso de la paz total, un anuncio incompleto, bastante improvisado y muy gaseoso, de que incluso los clanes criminales serán tratados con benevolencia y con beneficios por parte de la justicia, pues aceleró la apretada de tuercas de los criminales para ejercer presión sobre el nuevo gobierno y sobre la opinión pública, no solo asesinando policías, sino ahora incluso amenazando con paros armados en varios rincones del país.

Eso ocurre porque antes de la paz total, debieron haberse exigido pruebas de la voluntad del sometimiento, pero con actos, no con anuncios verbales por carta o video que son muestras muy endebles de esa voluntad, cualquiera escribe una carta o manda un vídeo.

Ayer el comisionado durante la cumbre del petrismo en Santa Marta intentó ordenar los factores, como digo un poco tarde o bastante tarde. Dijo que la paz solo se logra si se paran los muertos y no al revés, primero la paz y después los muertos, no. Y de paso aclaró la barbaridad de que desde ya se está hablando de despegues o zonas de concentración, él niega que eso sea así, el tema de los despejes y las zonas de concentración no se ha tocado. Al nuevo gobierno, entonces un viejo consejo, del afán, no queda sino el cansancio, o en este caso, la rectificación.