Tik Tak: Por tutela, Piedad o alias Teodora tendrá que responder

A las 6:10 a. m. suena el segundo Tik Tak de hoy martes 8 de marzo en SEMANA y suena por los lados del asesinato de Álvaro Gómez, que puede que no le diga nada a las nuevas generaciones, pero que a las nuestras un poco más viejitas desde luego, nos marcó la vida, tanto a amigos como enemigos.

Lo de los amigos, pues es obvio, Álvaro Gómez era una guía intelectual, un hombre formidable a los enemigos, pues fue un contenedor desde su secuestro. Primero, en manos del M-19, cosa que no saben muchos, inspiró al presidente de entonces Virgilio Barco para embarcarse en lo que terminaría haciendo, bajo su sucesor, el presidente Gaviria en la Constitución del ‘91.

Pero luego su asesinato, que sigue siendo un gran paréntesis nacional, se volvió semejante enigma. Buenas fuentes de la Fiscalía no descartan al cartel del norte del Valle en ese complot, en complicidad con políticos que aún no están identificados. Pero varias cosas son curiosas: que el senador Carlos Antonio Lozada de las Farc se hubiera botado, porque fue que se botó a confesar que fue él el asesino, pero que aún no presenta las pruebas.

Y mientras tanto Piedad Córdoba, o según evidencia alias Teodora Bolívar, está ante la Fiscalía obligada ya a aceptar lo que a buena hora un juez de tutela ordenó responder a las preguntas de los familiares de Álvaro Gómez, a quienes nunca se les dio oportunidad de preguntar, no se sabe por qué.

Interrogar a doña Piedad para esclarecer, entre otras cosas, por qué el senador Lozada, supuesto autor del asesinato según confesión, dice que todos sus sicarios están muertos, pero Piedad Córdoba sostiene que no, que por lo menos hay uno vivo que podría contar lo que pasó. ¿Entonces qué? Ojalá ni la JEP ni la Comisión de la Verdad se le atraviesen a esta verdad, porque como dijo: el asesinato de Álvaro Gómez es un gran paréntesis en la historia del país.