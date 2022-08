Tik tak: Revolcón en las fuerzas armadas y la policía y advertencia, ¿Obviedad o vaguedad?

Suena el primer Tik Tak de este martes 16 de agosto en SEMANA y suena por los lados del revolcón del presidente Gustavo Petro en las Fuerzas Armadas del país, con el pretexto de montar al frente de la Policía y el Ejército una cúpula para la vida en el gobierno de la vida, el mandatario se saltó a 52 generales, por dos razones fundamentales.

Antes de explicarlas, hay que pensar que en la preparación de un general hay muchos años y muchos esfuerzos invertidos, es decir, es una inversión de Colombia que se pierde, en este caso la experiencia de 52 generales activos. ¿Pero cuáles serían las razones detrás de estos cambios?

Una, que se notará una purga con un carácter simbólico sobre la subordinación de las Fuerzas Armadas a este nuevo gobierno que ha sido muy crítico de ellas, y dos, acercar a una mujer a la dirección de la Policía, que por ahora se queda ocupando la subdirección de la institución, pero va para arriba.

Lo más controvertido, sin embargo, ha resultado la advertencia del presidente Petro de que “la comisión de masacres y su impunidad en los mandos militares y policiales afectará la hoja de vida de los mandos”. Pero ni más faltaba que no, esta francamente es una advertencia que sobra, es obvio que mandos que masacran tienen que salir de las de las instituciones, es que esta advertencia es equivalente a decirle en general “ojo usted no puede delinquir, usted no puede matar, usted no puede cometer falsos positivos”.

¿Habrá una obviedad semejante? Es que ningún colombiano podría delinquir, menos aún si es un mando militar, pero resulta que algo tan obvio tiene un tecnicismo. Porque no dice el presidente en su Twitter quién va a establecer si el mando cometió masacres y el delito quedó impune, es decir, ¿basta con que la Comisión de la Verdad haya incluido en su informe unas referencias para que sin el proceso al que tienen derecho ese mando, se le tranque su hoja de vida?, ¿dónde queda el debido proceso?, ¿no era que la Comisión de la Verdad no tenía funciones judiciales?

Es que la referencia presidencial es muy vaga, la comisión de una masacre la debe confirmar un proceso previo con una respectiva sentencia, pero incluso se corre el riesgo de que por cuenta de rivalidades internas, una advertencia tan vaga, como la que hizo el presidente Petro empiece a producir que se rieguen rumores de mal desempeño entre rivales que están compitiendo.

Precisamente el nuevo ministro de Defensa, Iván Velásquez, es tristemente célebre por estigmatizar a políticos con procesos de complicidad con el paramilitarismo, que en muchos casos quedaron en nada, cuando fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema.

De manera que la advertencia de Petro es una obviedad, pero no es para nada insignificante y tienen razón los que se sienten incómodos con ella sobraba, pero por algo la trae el presidente y por algo es tan vaga.