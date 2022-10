Tik Tak: se instala ambiente confrontacional

Suena el primer Tik Tak de hoy jueves 20 de octubre en SEMANA y suena por los lados del ambiente confrontacional que parece ir creciendo en el país. En primer lugar, por lo sucedido con los cerca de 200 indígenas emberas ayer en Bogotá, que no les caben calificativos. Hubo linchamiento a policías y destrucción, no solo en el icónico edificio de Avianca, en el parque Santander, a muy poca distancia del Banco de la República, de edificios tristemente célebres, porque además en 1973 fue víctima de un incendio cuando era el más alto del país, sino de civiles.

Pero en la jornada de ayer hubo 27 heridos, entre ellos 14 policías con lesiones graves, ocho gestores de diálogo y cinco civiles, y posiciones bastante contradictorias del presidente, quien fue el primero en ir a visitar a la clínica los miembros de la Policía. Pero luego recibió en Palacio a los indígenas, resumiendo el problema en una falta de diálogo y declarando a los indígenas víctimas. Irónicamente, la policía publicó, al mejor estilo de las épocas de Pablo Escobar, un cartel de los más buscados, entre ellos, varios indígenas.

Luego, el presidente se reúne con ellos hasta la madrugada en el Palacio de Nariño, pues el presidente Petro se hubiera podido ganar los 50 millones que se ofrecen a cambio de información que ayude a capturar a los indígenas que ayer se sentaron con él en el Palacio de Nariño.

En fin, Petro aseguró, que nunca será protesta la agresión a la policía; mientras, al mismo tiempo, en el Congreso se tramita, contradictoriamente, una posibilidad de indulto presidencial y de graduar de promotores sociales a privados de la libertad de aquellos que hayan delinquido en el marco de la protesta social.

La pura verdad es que los acuerdos con los indígenas, que durante varios meses ocuparon el Parque Nacional, y la Alcaldía de Bogotá quedó mal hecho, quedó pegado con babas. Porque se los llevaron para una edificación que carece de los más elementales servicios públicos, como agua potable. Por lo que a estas horas deberían estar de regreso a sus resguardos y no acumulando represalias en la capital por sus precarias condiciones de vida.

Es decir, ese diálogo que programa el presidente Petro tiene que ser conducente y no convertirse simplemente en un mecanismo para que mil indígenas se mantengan en la capital, en un limbo acerca de su futuro, el cual ayer explotó en contra de la policía, que no estaba agrediendo a los indígenas, sino repeliendo el ataque contra el edificio de Avianca y contra varios locales comerciales de la zona, cuyos ventanales quedaron absolutamente destruidos.

Según la frase del errático ministro de Defensa, Iván Velásquez, su descripción de la situación no deja de ser preocupante, porque él afirma que la policía o que los indígenas, al ver a la policía intentando proteger el edificio de Avianca, “arremetieron contra ellos”, cuando lo que vimos fue todo lo contrario. Un intento por poner en práctica la nueva doctrina acerca de que primero es el diálogo y solo como último recurso el Esmad. Por lo menos ayer la fórmula no funcionó.

Pero el ambiente confrontacional que crecientemente viene instalando el presidente Petro en el país no se limita a los lamentables enfrentamientos entre indígenas y policía. También ha quedado abierto un frente de batalla entre el Gobierno y la Andi. Otra confrontación que planteó el presidente ayer fue contra Estados Unidos, como responsable de estar saqueando nuestra economía y las demás economías de Latinoamérica.

Otra confrontación fue la que abrieron algunos partidos, incluidos los aliados del Gobierno, como el Partido Liberal o La U de Dilian Francisco Toro, contra la reforma tributaria, y frente a la disparada del dólar, el Gobierno pide calma.

Pero el presidente reconoce que algunos de sus trinos producen indeseadas reacciones y que si bien los va a moderar, eso sí, no se va a callar y va a continuar sentando sus confrontaciones, pero a través de sus discursos. El lío del dólar, de la reforma, de la pelea con la Andi y hasta con Estados Unidos como victimarios de la economía mundial, según Petro en el próximo Tik Tak.

Suena el segundo Tik Tak de hoy jueves 20 de octubre en SEMANA y suena por los lados de los frentes de batalla, en cuya apertura y profundización está empeñado el presidente Petro. Hagamos el listado: el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, chocó de frente con el Gobierno por considerar que al acusar a los empresarios de negarse a pagar impuestos, lo que hace Petro es estigmatizar a los empresarios colombianos. Le responde el Gobierno: ¿no será que lo que hace falta es un interlocutor válido para la Andi?, como quien dice, lo van a correr del puesto.

Mac Master también precisa que la tributaria está planteada por encima de las capacidades de los contribuyentes y amenaza con estrangular la economía, conduciéndola hacia una recesión autoinfringida. Por lo cual, afirma que la meta de recaudo no puede ser mayor a ocho billones. Todo lo contrario opina el presidente Petro; para él, el culpable de la recepción y de la devaluación del peso, la tercera más afectada es Estados Unidos, que está arruinando todas las economías del mundo, que solo se protege a él mismo y que está saqueando América Latina.

Ante esto, la respuesta del embajador norteamericano interino fue no buscar culpables, sino enfocarse en el trabajo conjunto. Pero Petro tiene razones para estar preocupado, no precisamente contra Estados Unidos, sino en el frente interno, porque tres de los declarados como partidos de gobierno han resuelto ponerle freno a la reforma tributaria, son el Partido Liberal, el Conservador, muy probablemente que todavía no canta, no muestra sus cartas, y La U, que hace preguntas claves.

¿Se necesita el recaudo de 21 millones de pesos? ¿En qué se va a gastar? ¿Es necesario y constitucional grabar las pensiones? ¿Qué tan grave será su impacto en la canasta familiar? ¿Las tensiones creadas con el Banco de la República ponen en riesgo su independencia? ¿Se justifica una reforma tan severa en estas épocas de recesión? El hecho es que, por lo pronto, no aceptan votar la reforma ferrocarrildada, ni pupitreada, sino artículo por artículo.

Lo cual crea tropiezos al Gobierno, que tenía planeado que la votaran en bloque para garantizar su integridad. Esto implica que ahora glosas a artículos concretos que podrían terminar no votándose y rebajando así las metas de recaudo. Ya hay respuesta del Gobierno a las preocupaciones del Partido Liberal, por lo menos. Según el ministro del Interior, el estadista Alfonso Prada, óiganlo bien, dice: ”El Partido Liberal seguirá siendo un sólido apoyo en el Congreso”. Seguramente no le faltará razón, pero que la situación se le ha complicado al Gobierno, no hay duda.

Y si a eso le sumamos la reforma a la Ley 418, a la que olímpicamente el Gobierno le añade dos polémicos artículos para tratar con guantes de seda a los que agarraron a palo y a piedra a la policía, otorgándoles indultos a los capturados por hecho de violencia grave en las protestas sociales. Pues que bajen el telón, como dicen. Mientras tanto, Petro arremete contra Estados Unidos como culpable de que ni por la situación mundial, ni por sus propios disparatados trinos se haya podido frenar la disparada del dólar.

En conclusión, Gustavo Petro sigue en campaña, ya no para ser presidente de Colombia, porque ya lo es, sino para convertirse en el líder de la izquierda latinoamericana, y en ese sentido, ojalá para él que no gane Lula en Brasil porque de pronto lo opaca.