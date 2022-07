Tik Tak: Todos los ojos puestos en el nuevo director de la Dian

El nuevo director de la Dian, Luis Carlos Reyes, es una cara nueva, pero no un recién aparecido. Es doctor en economía y profesor javeriano. Para saber cómo piensa, no solo hay que escuchar sus primeras declaraciones, sino también leer sus columnas de opinión de hace un año. Escuche a María Isabel Rueda.

A las 7:15 minutos de la mañana suena el segundo Tik Tak de hoy martes 12 de julio en SEMANA y suena por los lados del nuevo director de la Dian, Luis Carlos Reyes, quien en sus primeras declaraciones promete que los que ganen menos de 10 millones mensuales en Colombia no pagarán un peso más de impuestos.

En este gobierno ya han quedado clasificados de ricos o de más ricos quienes pasen de ese ingreso mensual, así sea por muy poco, lo que demuestra que Colombia es un país muy pobre. En una pasada columna de opinión, publicada en el diario El Espectador hace un año, cuando no era desde luego aún director de la Dian, el doctor Reyes se mostró súper enemigo del actual estructura de las pensiones privadas, se manifiesta amigo del capitalismo, de las condiciones de confianza para hacer negocios, pero también claramente de la redistribución.

Es una cara nueva la del doctor Reyes, más no un recién aparecido. En su trayectoria figura un doctorado en economía de la Universidad de Michigan y además es profesor de la prestigiosa Universidad Javeriana. Lo que también anuncia el doctor Reyes es que es partidario de la cárcel para los evasores de impuestos, pero a la vez de fomentar la cultura del pago de impuestos, no solo como un deber social, sino como un honor. Eso ya dependerá de cómo convenza a los colombianos el nuevo gobierno, si se sienten satisfechos con lo que haga, pues pagarán los impuestos con gusto, si no se sienten retribuidos, pues no lo harán con tanto gusto.

Ese de la cárcel es un fantasma que no es la primera vez que aparece y vuelve a abrirse la polémica de si se puede volver una herramienta para perseguir opositores. Sin embargo, ninguna de las declaraciones del nuevo Dian aclararon porque no tocó el tema, que quiso decir Gustavo Petro con su último trino sobre el dólar, en el sentido de que, con todo respeto, tiene que anunciar que los que están comprando dólares perderán su plata invertida cuando los vendan porque el dólar bajará.

De la confianza que genere su gobierno y sus anuncios y no de los decretos que firme depende que se calme el dólar, a no ser que planee con los decretos que firme que esté pensando en intervenir el mercado de divisas. El último que anunció que iba a forzar al dólar a emparejarse con el peso fue el general Rojas Pinilla, cuando era candidato en su segundo intento de llegar a la presidencia y nunca podremos saber si lo hubiera logrado porque no lo logró, por lo menos, llegar a la Presidencia.