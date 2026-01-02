Todo quedó en video: turista extranjero fue víctima de hurto mientras ocurría un acto sexual en Cartagena

Un turista extranjero fue despojado de su celular en el Centro Histórico de Cartagena mientras, según un video que se ha vuelto viral en las redes, realizaba un acto sexual en vía pública en las afueras del Parque Centenario.

El hecho ocurrió en plena luz del día y terminó con la intervención de la Policía, que detuvo a varias personas relacionadas con el incidente.

Varios videos muestran a dos mujeres junto a un hombre; una de ellas mantiene contacto con la víctima mientras la otra se le acerca por un costado y, en un breve momento, le extrae el celular del bolsillo. Segundos después, la persona que sustrajo el dispositivo se lo entrega a la joven que se aleja con el objetivo aparente de ocultarlo.

Según lo que se ha dicho sobre el hecho, las mujeres involucradas se desempeñarían como trabajadores sexuales de la zona. En los videos, además, se aprecia que las tres personas —la víctima y las dos mujeres— estaban ingiriendo bebidas alcohólicas al momento del hurto, aunque no hay confirmación del estado de embriaguez de cada una.

Minutos después del incidente, la Policía llegó al sitio tras la alerta de los testigos. En una grabación posterior se ve al hombre recriminando a las mujeres y pidiendo la devolución del celular en inglés. Los uniformados capturaron a las señaladas, sin embargo, le dijeron a SEMANA que no sabían sobre la fecha en que habría ocurrido el suceso.

Los habitantes de Cartagena y quienes frecuentan el Centro Histórico, ya han manifestado su preocupación por la presencia de personas que ejercen trabajo sexual en la vía pública y por episodios de hurto, algo que sucede de forma repetida en la ciudad.

Precisamente, pocos días antes de terminar el año, ocurrió un hecho similar en Cartagena, esta vez en el barrio Torices, al norte de la ciudad. Una ciudadana italiana, identificada como Sarilla, denunció haber sido víctima de un hurto mientras se movilizaba en bicicleta. Según relató, un hombre se le acercó y le arrebató su bolso, que contenía documentos personales, objetos de alto valor, importantes para su permanencia en Colombia.

Entre los elementos robados estaban una tarjeta débito canadiense del TD Bank, su licencia de conducción canadiense y otros documentos relacionados con vehículos, además de fotografías personales.

La ciudadana italiana pidió colaboración a quienes pudieran encontrar alguno de los objetos perdidos, instando a que se contactaran de inmediato con las autoridades. Por su parte, la Policía de Cartagena indicó que hasta el momento no se ha interpuesto una denuncia formal.